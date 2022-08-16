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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında bayılan Ece Erken'in sağlık durumu nasıl? Ece Erken neden bayıldı?

16.08.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında bayılan Ece Erken'in sağlık durumu medyaya yansıyan son dakika haberleri sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü sunucunun eşi ve Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Bugün Mahkemede bulunan ünlü sunucu sanık Kadir Yasak'ın savunmasını yaptığı sırada fenalaşarak bayıldı. Peki Ece Erken'in sağlık durumu nasıl? İşte Ece Erken'in son durumu...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında bayılan Ece Erken'in sağlık durumu nasıl? Ece Erken neden bayıldı?

Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Bakırköy’de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 19 sanığın 10’u hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. 19 sanıklı dava bugün Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ünlü sunucu cinayete kurban giden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili görelen davada bayıldı. Peki Ece Erken'in sağlık durumu nasıl? Ece Erken'in sağlık durumuna ilişkin detaylar haberimizde...

Ece Erken'den çok sert 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması: Bana yapılanları görüyor!

ECE ERKEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bakırköy'de Beşiktaş Spor Kulübünün eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar savunmalarını yaptı

Ece Erken sanıklardan Kadir Yasak'ın savunması sırasında baygınlık geçirdi.

Ece Erken'den çok sert 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması: Bana yapılanları görüyor!

Ünlü sunucunun düşerken başını duruşma salonundaki sandalyeye çarptığı öğrenildi. Ece Erken kendine geldikten sonra adliyeden ayrıldı. Duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Ece Erken'den çok sert 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması: Bana yapılanları görüyor!

Ece Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim duruşmaya çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Sanıkların olayı anlattıkları sırada müvekkilimin başı döndü ve yere düştü. Düştüğü sırada başını sandalyeye vurdu. Dayanamıyordu, ifadelerin doğru olmadığını belirtiyordu fakat, en son bu oldu. Duruşmanın sonuna kadar dayanamadı. Kollarına girerek arka kapıdan çıkardık. Hastaneye doğru gidiyorlar. Belki eve doktor da getirilebilir. Ben de şimdi yanına gideceğim. Bayılırken sandalyenin uç kısmına başını vurduğu için, doktor kontrolü gerekebilir"

Ece Erken'den çok sert 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması: Bana yapılanları görüyor!

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Anahtar Kelimeler:
Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu Kadir Yasak
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