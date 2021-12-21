Safiye Soyman'dan imitasyon çanta itirafı

Yakın arkadaşı Seda Sayan olmadan ilk kez Londra’ya tatile giden Safiye Soyman, dostu yanında olmadığı için onu çok özlediğini belirterek “Seda Sayan’la günde 3-4 kez görüntülü konuşuyoruz.” dedi.

"Londra’nın dünyaca ünlü markalarını buluşturan bir alışveriş merkezinde alışverişe çıkan Safiye Soyman, ayakkabı fiyatlarını görünce “çakma ayakkabı” polemiğine de dahil oldu.

İMİTASYON ÇANTA İTİRAFI!

“Ayakkabıda tercih etmem ama ne yalan söyleyeyim çantada imitasyon ürün kullanıyorum.” diyerek bir de itirafta bulundu.



