MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Safiye Soyman'dan imitasyon çanta itirafı

Safiye Soyman'dan imitasyon çanta itirafı

21.12.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

teve2’nin sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen programı “teve2 Magazin Masası” na bugün, ünlü sanatçı Safiye Soyman telefon ile bağlandı.

Yakın arkadaşı Seda Sayan olmadan ilk kez Londra’ya tatile giden Safiye Soyman, dostu yanında olmadığı için onu çok özlediğini belirterek “Seda Sayan’la günde 3-4 kez görüntülü konuşuyoruz.” dedi.

"Londra’nın dünyaca ünlü markalarını buluşturan bir alışveriş merkezinde alışverişe çıkan Safiye Soyman, ayakkabı fiyatlarını görünce “çakma ayakkabı” polemiğine de dahil oldu.

İMİTASYON ÇANTA İTİRAFI!

“Ayakkabıda tercih etmem ama ne yalan söyleyeyim çantada imitasyon ürün kullanıyorum.” diyerek bir de itirafta bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Hakim karşısında! 4 yıla kadar hapsi isteniyorHakim karşısında! 4 yıla kadar hapsi isteniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Dolar neden düştü?

Dolar neden düştü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara müjde! O vergiler kaldırıldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara müjde! O vergiler kaldırıldı...

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında çok sert düşüş! Dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında çok sert düşüş! Dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti! Sosyal medyada linç edildi

Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti! Sosyal medyada linç edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.