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Safiye Soyman ile Faik Öztürk evli mi? İmam nikahı yaptılar mı? Faik Öztürk ve Safiye Soyman neden evlenmiyor?

07.04.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safiye Soyman ile Faik Öztürk evli mi? sorusunun yanıtı çiftin İbo Show'a konuk olmasının ardından merak konusu oldu. Safiye Soyman, İbo Show'da sevilen şarkılarını seslendirdi. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen programın ardından Safiye Soyman ile Faik Öztürk evli mi? İmam nikahı yaptılar mı? Faik Öztürk ve Safiye Soyman neden evlenmiyor? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Safiye Soyman ile Faik Öztürk evli mi? İmam nikahı yaptılar mı? Faik Öztürk ve Safiye Soyman neden evlenmiyor?

Türk Sanat Müziği şarkıcısı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk gündem oldu. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İBO Show'un ardından Safiye Soyman ile Faik Öztürk evli mi? İmam nikahı yaptılar mı? Faik Öztürk ve Safiye Soyman neden evlenmiyor? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

SAFİYE SOYMAN İLE FAİK ÖZTÜRK EVLİ Mİ?

Safiye Soyman ile Faik Öztürk 1999 yılından bu yana birlikte. Çift, resmi nikah yapmadı.

FAİK ÖZTÜRK VE SAFİYE SOYMAN NEDEN EVLENMİYOR?

Safiye Soyman, Faik Öztürk'le neden evlenmediklerine ilişkin soru üzerine şu açıklamayı yapmıştır:

"Boşanmamak için evlenmiyorum, çünkü engelli bir oğlum var. Evlenmememde oğlumun etkisi büyük. Ancak ben ne metres hayatı yaşıyorum, ne de nikâhsız çocuk yapıyorum. Kimsenin üstüne kuma da gitmedim. Bu tartışmadan sonra olan bana oldu."

Safiye Soyman Faik Öztürk

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

3 Mart 1961, Bolu doğumlu Safiye Soyman 61 yaşındadır. Liseyi bitirdikten sonra müzik dersleri alıp radyo sınavlarına giren Soyman, sınavları kazandı. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalıştı ve bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan’dan teklif aldı. 35 yaşında Maksim'de sahne aldı ve ardından, memuriyetten istifa edip şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı.

Safiye Soyman'ın ilk evliliğinden Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu bulunuyor. Ünlü şarkıcı 1999'dan beri iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşıyor. Neden evlenmedikleriyle alakalı Safiye Soyman şu yanıtı vermişti: "Boşanmamak için evlenmiyorum, çünkü engelli bir oğlum var. Evlenmememde oğlumun etkisi büyük. Ancak ben ne metres hayatı yaşıyorum, ne de nikâhsız çocuk yapıyorum. Kimsenin üstüne kuma da gitmedim. Bu tartışmadan sonra olan bana oldu."

SAFİYE SOYMAN'NIN ALBÜMLERİ

2020 - Nerede Kalmıştık
2016 - Bir Yorum da Benden
2014 - İşte Benim Dünyam
2012 - Alaturka Şarkılar & İstanbul Olmaz Olsun
2010 - Safiye Soyman - İlahiler
2008 - İkinci Bahar
2008 - Herkes Dinlesin
2006 - Yine Benden Dinleyin
2004 - Birde Benden Dinleyin
2002 - Hani Gittin Ya
1998 - Sevenler Gece Ağlar
1997 - Sen Gittin Mi Ben Ölürüm
1995 - Söz Veriyorum
1993 - Aşk Olsun Sana
1992 - Bahse Girerim
1990 - Hesabım Var

SAFİYE SOYMAN'NIN SİNGLE'LARI

2020 - "Merhem"
2020 - "İlle de Sen"
2020 - "İkimiz Bir Fidanız"
2019 - "İkimiz Bir Fidanız" (feat. Faik Öztürk)
2019 - "Özüme Döndüm Ben"
2018 - "Ya Ben Anlatamadum" (feat. Faik Öztürk)
2017 - "Harmadan Gel"
2017 - "Erik Dalı"

PROGRAMLAR

2006 - Sabahlara Şenlik
2008 - Hep Seni Aradım
2012 - Safiye & Faik Trende
2014 - Pişir Yedir Kazan (Jüri)
2017 - Dünya Güzellerim
2018 - Demet Akbağ ile Çok Aramızda
2021 - Gelinim Mutfakta

Safiye Soyman Faik Öztürk

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?

Astsubay çocuğu olduğu için farklı illerde ikamet eden Faik Öztürk,13 Nisan 1962'de Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğdu. Çankaya Lisesi'nde okudu ve liseyi yarım bıraktı. Sonrasında bir fabrikada temizlik işine girdi. Bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yaptı. 1982'de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

59 yaşındaki Faik Öztürk, "Gönül Türküleri" adlı albümünden elde ettiği geliri şehit ailelerine armağan etti. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışladı. Ankara'da bazı işletmelerin sahibi olan Öztürk ayrıca Dünya Bankası finanslı, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası'nda 3 dönemdir meclis üyeliği yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show
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