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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

16.02.2021 20:02 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 906 oldu. İşte 16 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

16 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 658 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 748 bin 965'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34, vefat sayısı 27 bin 652, ağır hasta sayısı 1201 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladıSon Dakika: Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 7 bin 945 olarak açıklanmıştı.

15 şubat

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