Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda sivrisinek ısırığı sonucu, yaşadığı Tayland'da rahatsızlanan ve sosyal medyaya yüklediği video ile hastalığı gündeme gelen oyuncu Leyla Bilginel'in Türkiye'den gönderilen bir ekibin refakatinde İstanbul'a getirildiğini açıkladı.
Bilginel, İstanbul 112 Acil Sağlık Ekiplerinden Dr. Pınar Kaşıkçı ve Paramedik Uzmanı Ahmet Dörtok'un refakatinde, tarifeli uçak ile bugün 12:30 itibariyle Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.
Hastanede tedavi altına alınan Bilginel daha önce sosyal medya uygulaması Instagram'dan Dang Humması nedeniyle yaşam savaşı verdiğini açıklamıştı.
Daha önce yayınlanan videoda konuşan 40 yaşındaki oyuncu "Benim için dua edin" başlığıyla paylaştığı videoda "5 gündür çok hastayım. Dişlerim birbirine vurduğundan çok konuşamıyorum. Sadece buraya gelenler dikkat etsin. Bir sivrisinek yüzünden ölümcül bir hastalık Dang Humması adında bir hastalık. Ölümcül. Bir sivrisinek insanın hayatını alt üst edebiliyor" demişti.
'Dengue Fever' hastalığı nedir?
Dang ateşi tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalıktır. Kırılmış gibi kemik ağrılarına neden olduğu için ’kırık kemik humması’ olarak da bilinir. Etkeni flavivirüs ailesinden Dang virüsüdür. Dang virüsünün bilinen 4 tipi vardır. Bir tipiyle hastalık geçirenler diğer tipleriyle de tekrar hastalanabilirler.
Bulaşma
Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınır ve bulaştırılır. Bu sivrisinek göreceli olarak temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabilmekte, bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebilmektedir.
Belirtiler
Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla Dang virüsü deriden girer, kana karışır ve ateşin yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunur. Dünya Sağlık Örgütünün son sınıflandırmasına göre Dang enfeksiyonları 4 klinik tipte ortaya çıkabilir:
Tanımlanamayan ateş veya viral sendrom
Klasik Dang ateşi
Dang hemorajik ateşi
Dang şok sendromu
Dang hemorajik ateşinde tablo, diğer semptomlarla birlikte 2-7 gün süren bir ateş ile karakterizedir. Ateşin düşmesini takiben inatçı kusma, şiddetli karın ağrısı ve nefes almada zorluk gibi belirtiler gelişebilir. Bunlar periferal damarların geçirgenliğinde aşırı artışa bağlı olarak karın ve akciğer zarı boşluklarında sıvı toplanmasıyla sonuçlanacak 24-48 saatlik bir periyodun başlangıç işaretleridir. Eğer tedavi ile düzeltilemezse dolaşım yetmezliği ve şok ile hasta kaybedilir. Dang ateşinin akla getirilmesinde şu öykü ve bulgular yol gösterici olabilir:
Ani başlangıçlı en az 2-7 gün süren akut ateşli hastalık,
Baş ağrısı, göz arkasında ağrı,
Kas ve eklem ağrıları,
Döküntü ve kanama bulguları (burun kanaması, dişeti kanaması, cilt altı kanaması…),
Aynı yer ve zamanda Dang vakalarının bulunması ve temas öyküsü,
Endemik bölgeye seyahat öyküsü,
Tanı ve Tedavi
Klinik muayene ve kan tetkikleriyle tanı konur. Virüs hastalığın 5. gününe kadar kandan izole edilebilir. Dang hastalarında HIV tarama testleri yanlış pozitif sonuç verebilir. Hastalığa özel bir tedavi yoktur. Semptomlara yönelik tedavi uygulanır.
Okuyucu Yorumları 12 yorum