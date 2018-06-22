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Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 14:02 | Son Güncelleme

4 yıl önce Tayland'ın Phuket adasına yerleşen ünlü oyuncu Leyla Bilginel, sivrisinek ısırığı ile bulaşan ve halk arasında Dangue Humması olarak bilinen hastalığa yakalanmıştı.

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda sivrisinek ısırığı sonucu, yaşadığı Tayland'da rahatsızlanan ve sosyal medyaya yüklediği video ile hastalığı gündeme gelen oyuncu Leyla Bilginel'in Türkiye'den gönderilen bir ekibin refakatinde İstanbul'a getirildiğini açıkladı.

leyla bilginel

Bilginel, İstanbul 112 Acil Sağlık Ekiplerinden Dr. Pınar Kaşıkçı ve Paramedik Uzmanı Ahmet Dörtok'un refakatinde, tarifeli uçak ile bugün 12:30 itibariyle Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

leyla bilginel

Hastanede tedavi altına alınan Bilginel daha önce sosyal medya uygulaması Instagram'dan Dang Humması nedeniyle yaşam savaşı verdiğini açıklamıştı.

leyla bilginel

Daha önce yayınlanan videoda konuşan 40 yaşındaki oyuncu "Benim için dua edin" başlığıyla paylaştığı videoda "5 gündür çok hastayım. Dişlerim birbirine vurduğundan çok konuşamıyorum. Sadece buraya gelenler dikkat etsin. Bir sivrisinek yüzünden ölümcül bir hastalık Dang Humması adında bir hastalık. Ölümcül. Bir sivrisinek insanın hayatını alt üst edebiliyor" demişti.

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'Dengue Fever' hastalığı nedir?

Dang ateşi tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalıktır. Kırılmış gibi kemik ağrılarına neden olduğu için ’kırık kemik humması’ olarak da bilinir. Etkeni flavivirüs ailesinden Dang virüsüdür. Dang virüsünün bilinen 4 tipi vardır. Bir tipiyle hastalık geçirenler diğer tipleriyle de tekrar hastalanabilirler.

Bulaşma

Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınır ve bulaştırılır. Bu sivrisinek göreceli olarak temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabilmekte, bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebilmektedir.

Belirtiler

Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla Dang virüsü deriden girer, kana karışır ve ateşin yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunur. Dünya Sağlık Örgütünün son sınıflandırmasına göre Dang enfeksiyonları 4 klinik tipte ortaya çıkabilir:

Tanımlanamayan ateş veya viral sendrom

Klasik Dang ateşi

Dang hemorajik ateşi

Dang şok sendromu

Dang hemorajik ateşinde tablo, diğer semptomlarla birlikte 2-7 gün süren bir ateş ile karakterizedir. Ateşin düşmesini takiben inatçı kusma, şiddetli karın ağrısı ve nefes almada zorluk gibi belirtiler gelişebilir. Bunlar periferal damarların geçirgenliğinde aşırı artışa bağlı olarak karın ve akciğer zarı boşluklarında sıvı toplanmasıyla sonuçlanacak 24-48 saatlik bir periyodun başlangıç işaretleridir. Eğer tedavi ile düzeltilemezse dolaşım yetmezliği ve şok ile hasta kaybedilir. Dang ateşinin akla getirilmesinde şu öykü ve bulgular yol gösterici olabilir:

Ani başlangıçlı en az 2-7 gün süren akut ateşli hastalık,

Baş ağrısı, göz arkasında ağrı,

Kas ve eklem ağrıları,

Döküntü ve kanama bulguları (burun kanaması, dişeti kanaması, cilt altı kanaması…),

Aynı yer ve zamanda Dang vakalarının bulunması ve temas öyküsü,

Endemik bölgeye seyahat öyküsü,

Tanı ve Tedavi

Klinik muayene ve kan tetkikleriyle tanı konur. Virüs hastalığın 5. gününe kadar kandan izole edilebilir. Dang hastalarında HIV tarama testleri yanlış pozitif sonuç verebilir. Hastalığa özel bir tedavi yoktur. Semptomlara yönelik tedavi uygulanır.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
acaba orda çalışan gariban bir Türk işçisi içinde harekete geçermiydi sağlık bakanlığı yetkilileri
Aman fazla dillendirmeyin, sonra oy içn yaptı derler:))
"Beni Türk vekillerine emanet ediniz"Mustafa Kemal Atatürk.Ne varsa Türk hekimlerine hayır var,hani Türkiye yi ve türk doktorlarini beğenmeseniz ya.!Acil şifslar olsun.
helal olsun
büyük devlet olmanın göstergesi
türkiye şimdimi aklına gelmiş kadının bırak kalsın gittiği yerde
süriyeliler ve bu tip sanatçı geçinenler T.C.vatandaşından daha kıymetli.lütfen hastanelere bir gelin bakın.emekli bir muayeneyi 26 tl oluyor maaştan ödüyor.emeklide hastalıkmı yok vücütta tün organlar iflas.şimdi hesap tuttumu.)))))))))))))))))))
Garibana yok ama ne yazık ki garivan ölse umursamaz kimse ama medyatik biri olunca tüm imkanlar sunulur... Allah şifa versin yinede candır insandır.
Ülke sınırlarında vatandaşını hastaneye götürüp tedavi edemeyen bir devletten bugün phuket adasından vatandaşını alıp getirip tedavi eden bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var artık.
randevu almıştım 1 gün önce akşam mesaj atmış 182 randevunuz var lütfen unutmayın ALLAH'IM dedim ne günler eskiden hiç unutmam koca bir kuyruk sıraya girerdik sıra geldiğinde göz Dr için sıra alacaktım memur karneyi atardı dr yok iyide yazın sıraya boşuna girmeyelim dediğimizde hadi hadi bekleyen var çekil NEREDEN NEREYE TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI
16 yıl öncede bilenler iyi bilir hastalarımıza, vatandaşlarımıza dünyanın neresinde olursa olsun sahip çıkıyorduk, şimdide sahip çıkıyoruz...
Çok sevindim.Acil şifalar.
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