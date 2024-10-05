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Sağlık Bakanlığı'nın 'sağlıklı olan normal doğum' kamu spotu tepki çekti! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar kendini tutamadı! 'Kalbim sıkışarak izledim'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.10.2024 08:01
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Sağlık Bakanlığı 'sağlıklı olan normal doğumdur' konulu bir kamu spotu yayınladı. Bakanlığın bu paylaşımı kısa sürede tepki çekerken ünlü isimlerden de eleştiriler gecikmedi. Bu isimlerden biri de Bahar dizisinde hayat verdiği 'Bahar Özden' karakteri ile dikkat çeken Demet Evgar oldu. Henüz iki yaşında bir kızı olan Evgar kamu spotunu izledikten sonra kendini tutamadı...

Sağlık Bakanlığı'nın 'sağlıklı olan normal doğum' kamu spotu tepki çekti! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar kendini tutamadı! 'Kalbim sıkışarak izledim'

Sağlık Bakanlığı son dönemde artan sezaryen doğumları kontrol altına aldı. Ameliyatlara yönelik artık denetimlerin başlatılacağı söylenirken "Doğal olan normal doğumdur" temalı bir kamu spotu yayınlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından “Annecim Başardık” adlı bir video yayınlanarak şu ifadeler kullanıldı:

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

"Normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur. Anne emzirmeye hemen başlayabilir ve günlük hayatına çok kısa zamanda dönebilir. Tıbbi olarak zorunluluk olmadıkça doğal ve sağlıklı olan normal doğumdur."

TEPKİ GÖSTERDİ

Bu kamu spotu sosyal medyada pek çok eleştiriye neden oldu. Bu videoya ünlü isimlerden de eleştiriler gecikmedi. Sağlık Bakanlığı'nın bu paylaşımına tepki gösterenlerden biri de Bahar dizisinde hayat verdiği 'Bahar Özden' karakteri ile dikkat çeken Demet Evgar oldu.

Evgar;
''Doğru ve ideal olanı anlatmanın yolu bu mudur?

Birçok kadın vajinal doğumu içsel olarak ister. Ancak ya sezaryen olmak zorunda kalır, ya doktoru tarafından sezaryene yönlendirilir ya da korku ve endişelerinden dolayı sezaryeni seçer. Fakat izlediğimiz bu film, annenin korku ve endişelerini giderecek veya doktorları yönlendirecek nitelikte değildir. Aksine, korku ve paniği körükleyen, hatta tüm sorumluluğu yine anneye, kadına yükleyen görüntülerle dolu.

Bu denli önemli girişimlerin altyapıyı oluşturmadan hedeflediği yere ulaşması imkansızdır. Zira doğumlara alınmayan ebeler, normal seyrinde ilerleyen hamileliklerde bile olmadık sebeplerle anneleri sezaryene teşvik eden doktorların hikayeleri de gerçeklerimizden biridir. Bu durumla sahada mücadele eden doktorlar ve ebelerle yürütülecek bir süreç, çok daha hedefe yönelik olacaktır.

Özetle:
“BU DA KADININ SUÇU, BU DA KADININ HATASI, BU DA KADININ YANLIŞ SEÇİMİ” şeklinde yansıtılan bu kamu spotunu kalbim sıkışarak izledim. Kızımla, 20 saat doğum sancısından sonra mecburen sezaryene alınmak zorunda kaldığım bir doğum hikayemiz var. Doğduğu andan itibaren kucağımdaydı ve emmeye başladı. Elbette “vajinal doğum” yapmak ve sonrasında bu konforlu deneyimi yaşamak isterdim. (Bu arada “normal - anormal doğum” değil; tıbbi adı “vajinal doğum”dur.) Bu yazıyı, “vajinal doğumu” destekleyen biri olarak yazıyorum. Bu korku filmi niteliğindeki kamu spotu daha fazla kadını yaralamadan kaldırılmalı ve yerine hedefe yönelik, nitelikli ve nicelikli bir film çekilmelidir.'' ifadelerini kullandı.

DEMET EVGAR

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Anahtar Kelimeler:
normal doğum Demet Evgar Sağlık Bakanı
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