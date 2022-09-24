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Sağlıklı beslenmek isteyenler için olmazsa olmaz en iyi badem sütü markaları

23.09.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık problemleri ya da vegan yaşam tarzı seçimi nedeniyle bitki bazlı gıda ürünlerini tercih ediyor olabilirsiniz. O hâlde badem sütü, öğünlerinize ekleyebileceğiniz harika bir alternatif. Düşük kalorili olması sebebiyle diyet yapanların da tercih ettiği hem lezzetli hem sağlıklı bir içecek alternatifi olan badem sütünü yakından incelemeye ne dersiniz? Öyleyse yazımızı okumaya devam edin!

Sağlıklı beslenmek isteyenler için olmazsa olmaz en iyi badem sütü markaları

İçindekiler

  • 1. Sağlığını düşünenlere: Plantero Badem Sütü Konsantresi
  • 2. Vegan yaşam tarzını benimseyenler için: VeganMilk Ege Bademi Sütü
  • 3. Datça'dan sofranıza gelen lezzet: WEFOOD Badem Sütü Konsantresi
  • 4. Bademin en güzel hâli: Kocamaar Çiftliği Badem Sütü Konsantresi
  • 5. Bitki bazlı beslenenlere: NİLKY Şekersiz Badem Sütü
  • 6. Hayvansal süte bitkisel alternatif: Alpro Şekersiz Badem Sütü
  • 7. Her an her yerde sizinle: Fomilk Şekersiz Badem Sütü
  • 8. Kalp dostu: Joya Şekersiz Badem Sütü
  • 9. Diyet listelerinin vazgeçilmezi: ZENİKA ÇİFTLİĞİ Badem Sütü Konsantresi
  • 10. Eşsiz lezzetine bayılacağınız: SABRINA Almond Drink - Badem Sütü

Badem sütü; son yıllarda revaçta olan, hayvansal gıdaya alternatif besinlerden biri. Bunun sebebi ise hayvansal ürünlerin alerjen madde içermesi ve yaşam stili hâline gelen vegan beslenmenin yaygınlaşması. Badem sütü; E vitamini, çinko, selenyum, magnezyum, B vitaminleri, biyotin, folat ve yüksek miktarda kalsiyum içerdiği için hayvansal süt yerine geçebilecek harika bir alternatif. Eğer siz de öğünlerinize badem sütünü eklemek istiyor ancak birçok markanın sunduğu ürünler arasında kararsız kalıyorsanız listemizi mutlaka incelemelisiniz!

1. Sağlığını düşünenlere: Plantero Badem Sütü Konsantresi

Sağlıklı beslenmek isteyenler için olmazsa olmaz en iyi badem sütü markaları

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Laktoz, glüten ve şeker içermeyen, %100 doğal bademlerden üretilen Plantero Badem Sütü Konsantresi; hayvansal ürünlere karşı alerjisi olan ya da vegan yaşam tarzını benimseyenler için ideal bir içecek alternatifi. Konsantre olarak üretildiği için ürünle daha fazla badem sütü elde edebilirsiniz. Bir şişe badem sütü konsantresi ile yaklaşık 6 litre badem sütüne sahip olabilirsiniz. “Badem sütü ne işe yarar?” diye sorarsanız kısaca cevaplayalım. Badem sütünü hayvansal süte alternatif olarak tüketebilir, kahvelerinize ekleyebilir ya da hamur işlerinde kullanabilirsiniz.

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2. Vegan yaşam tarzını benimseyenler için: VeganMilk Ege Bademi Sütü

Sağlıklı beslenmek isteyenler için olmazsa olmaz en iyi badem sütü markaları

Ege Bölgesi’nde yetişen bademlerden soğuk sıkım yöntemi kullanılarak özenle hazırlanan VeganMilk Ege Bademi Sütü, eşsiz lezzetiyle hayvansal süt tüketmek istemeyenler için harika alternatifler arasında yer alır. İster soğuk ister sıcak olarak tüketebileceğiniz badem sütünü diyet tariflerinizde, hamur işlerinde veya kahvelerinizde kullanabilir ya da direkt içecek olarak tüketebilirsiniz. Sağlıklı cam şişede sunulan badem sütü; glüten, laktoz ve koruyucu içermez. Böylece güvenle ürünü tercih edebilirsiniz. Geleneksel yöntemlerle pastörize edilerek üretildiği için besin değerleri kaybolmayan badem sütünü öğünlerinize dahil etmeye ne dersiniz?

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3. Datça'dan sofranıza gelen lezzet: WEFOOD Badem Sütü Konsantresi

Sağlıklı beslenmek isteyenler için olmazsa olmaz en iyi badem sütü markaları

Muğla’nın Datça ilçesinde özenle yetiştirilen bademler ile hazırlanan WEFOOD Badem Sütü Konsantresi, hiçbir koruyucu madde içermez. Karamel kıvamındaki badem sütü konsantresini belli ölçüde su ile karıştırarak normal süt görünümüne getirebilir, ister içecek olarak tüketebilir ister sağlıklı atıştırmalıklarınızda kullanabilirsiniz. Eğer badem sütü faydalarını merak ediyorsanız kısaca bunlara değinelim. Badem sütünün antioksidan özelliği bulunuyor. Antioksidan ise bağışık sistemini güçlendiriyor ve cildin yaşlanmasını geciktiriyor. Cildi zararlı güneş ışığından korumaya yardım eden badem sütünü bakım rutininize de dahil edebilirsiniz.

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4. Bademin en güzel hâli: Kocamaar Çiftliği Badem Sütü Konsantresi

Sağlıklı beslenmek isteyenler için olmazsa olmaz en iyi badem sütü markaları

Yine Muğla’nın Datça ilçesinde yetiştirilen ve en iyi badem çeşitleri ile hazırlanan bir ürünle karşınızdayız. Kocamaar Çiftliği Badem Sütü Konsantresi'nin içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Laktoza intoleransınız ya da inek sütüne karşı alerjiniz varsa veya hayvansal ürün tüketmeyi tercih etmiyorsanız süt yerine geçebilecek ideal bir besin olan badem sütünü kullanabilirsiniz. Yoğun kıvamlı ürünü yulaf ezmesi ile karıştırarak öğünlerinize dahil edebilirsiniz. İlave şeker içermediği için süte diyet tariflerinizde de yer verebilirsiniz. Eşsiz lezzetiyle vazgeçilmeziniz olacak ürüne mutlaka bir şans verin, deriz.

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5. Bitki bazlı beslenenlere: NİLKY Şekersiz Badem Sütü

Sağlıklı beslenmek isteyenler için olmazsa olmaz en iyi badem sütü markaları

Yoğun kalsiyum içerdiğinden günlük kalsiyum ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan badem sütü, en sağlıklı ürünler arasında yer alıyor. Özellikle dengeli ve sağlıklı beslenmeye gayret edenlerin sıklıkla tükettiği badem sütü, laktoz ve glüten içermediği için hayvansal süte en iyi alternatiflerden biri. Ayrıca süt tadından hoşlanmayan pek çok kişi için de badem sütü lezzetli ve sağlıklı bir çözüm. Siz de hayvansal sütün yerine kullanabileceğiniz yeni bir lezzet deneyimi yaşamak istiyorsanız NİLKY Şekersiz Badem Sütü’nü tercih edebilirsiniz. Şeker içermeyen badem sütü ile enfes öğünler hazırlayabilir, vegan ürün tercihinize yeni bir lezzet katabilirsiniz.

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6. Hayvansal süte bitkisel alternatif: Alpro Şekersiz Badem Sütü

Sağlıklı beslenmek isteyenler için olmazsa olmaz en iyi badem sütü markaları

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Hem hayvansal süt ürünleri gibi yüksek kalsiyum içeren hem %100 bitkisel olan bir ürün arayışındaysanız en iyi badem sütü markası diyebileceğimiz Alpro'yu mutlaka denemelisiniz. Alpro Şekersiz Badem Sütü, zengin mineral ve vitamin içeriğiyle en sağlıklı içecekler arasında bulunur. Besin değeri yüksek olan badem sütü, kalbe iyi gelir ve içerdiği kalsiyum sayesinde kemik gelişimine katkıda bulunur. Sütü öğünlerinize ekleyerek bağışıklık sisteminize katkıda bulunabilirsiniz. İçeriğindeki E vitaminiyle badem sütünün cilde faydalarından da yararlanmak isterseniz sütü mutlaka deneyin.

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7. Her an her yerde sizinle: Fomilk Şekersiz Badem Sütü

Sağlıklı beslenmek isteyenler için olmazsa olmaz en iyi badem sütü markaları

Badem sütünü işte ya da okulda da yanında taşımak isteyenler için güzel bir seçenek var, sırada. Fomilk Şekersiz Badem Sütü, 200 ml’lik özel tek içimlik kutularla sunulduğundan her yere rahat taşınır. Bitki bazlı beslenenler için en güzel alternatiflerden biri olan badem sütünde glüten, şeker, laktoz, koruyucu ve katkı maddesi yer almaz. Zengin vitamin ve mineral içeren üründe hayvansal süt bulunmaz. Eşsiz lezzetine doyamayacağınız, kahveden hamur işine kadar birçok alanda kullanabileceğiniz badem sütüyle sağlıklı bir yaşama "Merhaba!" demeye hazır mısınız?

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8. Kalp dostu: Joya Şekersiz Badem Sütü

Sağlıklı beslenmek isteyenler için olmazsa olmaz en iyi badem sütü markaları

Eğer hayvansal sütleri beslenme rutininize dahil edemiyorsanız onlara alternatif olarak badem sütüne şans verebilirsiniz. Birçok marka arasında kararsız kalıyorsanız Joya Şekersiz Badem Sütü sizin için harika bir seçenek olabilir. Şeker, kolesterol ve laktoz içermeyen sağlıklı içeceğin 100 ml'si sadece 14 kcal. Bu sayede sütü diyet yemeklerinizde de rahatlıkla kullanabilir, sütle birbirinden sağlıklı öğünler hazırlayabilirsiniz. 1 litrelik ambalajla sunulan badem sütü, hayvansal sütlerin aksine kahvenin tadını değiştirmeden kahveyi yumuşatır. Lezzetiyle vazgeçemeyeceğiniz ürünler arasına girecek badem sütünü denemeden alacağınız ürüne karar vermeyin.

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9. Diyet listelerinin vazgeçilmezi: ZENİKA ÇİFTLİĞİ Badem Sütü Konsantresi

Sağlıklı beslenmek isteyenler için olmazsa olmaz en iyi badem sütü markaları

Raf ömrü bir yıl olan ZENİKA ÇİFTLİĞİ Badem Sütü Konsantresi ile çok daha fazla badem sütü elde edebilirsiniz. Bunun için bir bardak ılık suya bir buçuk ya da iki yemek kaşığı badem sütü konsantresi eklemeniz yeterli. Kahvelerden smoothielere kadar pek çok kullanım alanı sunan badem sütü hem sıcak hem soğuk tüketilebilen sağlıklı besinlerden biri. Dilerseniz kahvaltılık gevreklere süt yerine badem sütünü ilave edebilir ya da ürünle lezzetli granolalar hazırlayabilirsiniz. İçeriğindeki besin değerinin de yüksek olması nedeniyle özellikle diyet yapanların sıklıkla tercih ettiği ürünü siz de beslenme rutininize ekleyebilirsiniz.

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10. Eşsiz lezzetine bayılacağınız: SABRINA Almond Drink - Badem Sütü

Sağlıklı beslenmek isteyenler için olmazsa olmaz en iyi badem sütü markaları

"Badem sütü yararları neler?" diye sorarsanız kısaca anlatalım. Badem sütünün içerisinde yer alan yağ asitleri ve folat gibi önemli yapılar, serotoninin artmasına yardımcı olur. Serotoninin yani mutluluk, canlılık, zindelik sağlayan hormonun artması ise depresyon ve kaygı gibi problemlerin önüne geçilmesine yardım eder. Hem ruhsal hem fiziksel sağlığınızı korumada iyi bir yardımcı arıyorsanız SABRINA Almond Drink - Badem Sütü’nü tercih edebilirsiniz. Tariflerinize ekleyebileceğiniz ya da direkt olarak tüketeceğiniz badem sütü, 1 litrelik şişede satışa sunulur. Lezzetli ve besleyici ürünü incelemeden geçmeyin!

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badem sütü süt tarif cildi glüt
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