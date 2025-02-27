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Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için beslenmeye dikkat! Sahuru aksatmayın: "10-15 dakika midenizi dinlendirip yemeğe öyle devam edin"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.02.2025 10:56
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On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu hafta sonu cumartesi günü (1 Mart 2025) tarihinde başlıyor. İlk vatandaşlar ilk sahura kalkacakken uzmanlardan Ramazan boyunca sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken açıklamalar geldi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Ayça Yılmaz Kaya, Ramazan’da sağlıklı beslenmenin önemine değinerek "Besin çeşitliliğini ve porsiyon miktarını kontrol altına almayı başaran bireyler sağlıklı bir Ramazan ayı geçirebilir ve yemek keyfine keyif katabilirler" dedi.

Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için beslenmeye dikkat! Sahuru aksatmayın: "10-15 dakika midenizi dinlendirip yemeğe öyle devam edin"

Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. Ramazan ayına dair hazırlıklar başlamışken uzman isimler özellikle Ramazan'da beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Ayça Yılmaz Kaya gün boyunca yaşanan açlık sebebiyle kan şekerinin düştüğünü belirterek, yorgunluk, baş ağrısı ve dikkat eksikliği görülebileceğini söyledi.

"YEMEK KEYFİNE KEYİF KATABİLİRLER"

RAMAZAN

Yemek yemenin birçok kişinin en büyük keyfi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ramazan ayında yemek saatlerinin değişmesi, öğün sayısının azalması ve yemeklerdeki çeşitliliğin artması gibi beslenme şeklinde önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Yemek birçok kişi için en büyük keyiftir. Besin çeşitliliğini ve porsiyon miktarını kontrol altına almayı başaran bireyler sağlıklı bir ramazan ayı geçirebilir ve yemek keyfine keyif katabilirler. Gün boyunca yaşanan açlık sebebiyle kan şekeri düşmekte, yorgunluk, baş ağrısı ve dikkat eksikliği görülebilmektedir. Bir anda hızlı besin tüketimi kan şekerinin ve tansiyonun ani yükselmesine ve hazımsızlığa sebep olabilir" ifadelerini kullandı.

"ÇORBA İLE BAŞLAYIN"

İftarda yemeklerin iyi çiğnenmesi ve yavaş yavaş yenilmesine dikkat çeken Yılmaz, "İftarda yemekler iyice çiğnenmeli ve yavaş yavaş yenmelidir ki mide bağırsak problemleri yaşanmasın. İftarda, önce çorba gibi hafif yemeklerle başlanmalı, 10-15 dakika midenizi dinlendirip yemeğe öyle devam edilmeli. Ana yemek olarak etli sebze yemeği, kurubaklagil, tavuk, balık tercih edilebilir ayrıca salata, pilav, makarnada ek olarak tüketilebilir. Bu arada porsiyon kontrolüne de dikkat edilmedir. Yemek pişirme yöntemi olarak fırında, ızgara, buğulama, haşlama gibi yöntemler kullanılmalı. İftardan sonra en az bir ara öğün yapılmalıdır. Bu öğünde yoğurt, süt, meyve, galeta, fındık, ceviz, badem bulunabilir" diye konuştu.

"SAHURA MUTLAKA KALKIN"

Sahura mutlaka kalkılması uyarısında bulunan Yılmaz, "Oruç tutarken sağlıklı beslenerek hem acıkmayalım, hem kilo verelim diyorsanız mutlaka sahura kalkılmalı, sahur yapılmadığında gün içinde yorgunluk, baş ağrısı, dikkatsizlik görülebilir. Hem tok tutması hem de yaşanılacak rahatsızlıkları önlemesi nedeniyle sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi kahvaltılıklar ve çorba tüketilmelidir. Tercihe göre sahur menüsüne meyve ilave edilebilir. Sahurda salataya ağırlık verilmesi ve protein kaynağının tüketilmemesi günün erken saatlerinde acıkmaya neden olacaktır. İftar sonrası içilen çay, su yerine geçmez. Sindirim sistemi sağlığı için ayrıca sıvı kaybını telafi ederek susuzluğu önlemek için iftar ve sahur arasında ortalama iki litre su tüketmeye özen gösterin" şeklinde konuştu. (İHA)

Chef GPT
‘İftar ve sahur arasına mutlaka ara öğün konulmalı’‘İftar ve sahur arasına mutlaka ara öğün konulmalı’
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan
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