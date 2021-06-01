Sağlıklı olarak satılmasına rağmen aslında zararlı olan yiyecekler

Kilo vermek ve kronik hastalıklardan uzaklaşmak için genellikle sağlıksız olarak gruplandırılan besinlerin tüketilmemesi gerekir. Gün içinde tükettiğiniz besinlerle ilgili yaptığınız ufak değişiklikler; enerji seviyenizde, bilişsel faaliyetlerinizde, hatta uyku kalitenizde bile büyük değişiklikler yaratır. Sizler için sağlıklı olduğu düşünülen sağlıksız yiyecekleri araştırdık.
Sağlıklı beslenme ve diyet uygulamalarında ara öğünler büyük önem taşır. Ara öğünlerde çoğu kişi kuru meyve tüketmeyi tercih eder. Ancak sağlıklı atıştırmalık denilince akla gelen kuru meyveler özellikle hazır paketlenmiş hallerinde fazladan şeker barındırıyor. Kurutma işleminde meyvenin suyu ve lifleri gidince geriye yalnızca şeker kalıyor.
Spor yapan kişilerin ilk tercihi olan protein tozları, çeşitli aromalar ile piyasaya servis ediliyor. Bu aromalar ve şeker eklentileri protein tozunu asıl amacından oldukça uzaklaştırıyor. Tadının güzel olmasını sağlayan aromalar, protein tozunu sağlıksız hale getiriyor.
Yağsız yoğurtlar diyet listelerinin vazgeçilmezi olsa da sıfır yağlı bir yoğurt tüketmek asla kilo kaybını sağlamaz. Vücudun daima sağlıklı yağlara ihtiyacı vardır. Hem yağsız hem de meyveli yoğurtlar lezzetli ve kalorisiz bir tatlı imajı verse de o kutulara kaşık kaşık beyaz şekerin eklendiğini unutmamak lazım.
Hazır soslar, özellikle daha pratik bir hayat döngüsü içerisinde kurtarıcı rolü üstlenir. Evde yapılan salata sosu içerisinde sirke, limon gibi ürünler yer alırken dışarıdan alınan soslar hem daha uzun raf ömrü olması açısından hem de lezzet açısında çok sayıda eklenti madde ve trans yağ içeriyor.
Hazır halde satılan ve paketlenmiş meyve suları ekstra şeker ile tatlandırıcı içeriyor. Bu nedenle taze meyvelerden sıkılan suları tüketmek sağlık açısından daha önemli bir yere sahip olur. Ancak taze meyve sularına da şeker eklemesi yapılmaması gerekiyor.
Kahvaltılık gevrekler yıllardır çocukların kahvaltı söz konusu olunca ilk tercihi olsa da sağlık konusunda sınıfta kalan bir yiyecek. İşlenmiş bir gıda ürünü olan kahvaltılık gevreklerden illa yemek istiyorsanız tam tahıllı oluşuna ve elbette şeker miktarına dikkat etmelisiniz.
Sıvı haline getirilen meyve ve sebzelerden oluşan smoothiler evde yapıldığında tamamen bir besin deposudur. Kilo verme hedefi olan kitleye pazarlanan şişelenmiş hazır smoothieler, 40 ila 60 gram yapay şeker bulunduruyor.
Soya fasulyesi, ayçiçeği ve kanola yağı özellikle fast food sektörünün vazgeçilmez yağları durumundadır. Fazla tüketildiği takdirde inanılamayacak kadar sağlık sorununu yanında getiren bu yağlardan olabildiğinde az tüketip çoğunlukla zeytinyağı tüketmeye özen göstermeliyiz.
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