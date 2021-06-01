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Sağlıklı olarak satılmasına rağmen aslında zararlı olan yiyecekler

Seray Üstün Seray Üstün
01.06.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber beslenme rutinlerine bir de diyet listeleri eklendi. Mayo ve bikinilerle fit bir vücuda sahip olmak isteyenler fazla kilolarından kurtulmak için katı diyetlere başvurdu. Bu katı diyetlerin demirbaş görevini ise sağlıklı yiyecekler oluşturdu. Peki çoğu kişinin sağlıklı olduğunu düşündüğü yiyeceklerin altında yatan sırları biliyor musunuz?

Sağlıklı olarak satılmasına rağmen aslında zararlı olan yiyecekler

Kilo vermek ve kronik hastalıklardan uzaklaşmak için genellikle sağlıksız olarak gruplandırılan besinlerin tüketilmemesi gerekir. Gün içinde tükettiğiniz besinlerle ilgili yaptığınız ufak değişiklikler; enerji seviyenizde, bilişsel faaliyetlerinizde, hatta uyku kalitenizde bile büyük değişiklikler yaratır. Sizler için sağlıklı olduğu düşünülen sağlıksız yiyecekleri araştırdık.

KURUTULMUŞ MEYVE

Sağlıklı beslenme ve diyet uygulamalarında ara öğünler büyük önem taşır. Ara öğünlerde çoğu kişi kuru meyve tüketmeyi tercih eder. Ancak sağlıklı atıştırmalık denilince akla gelen kuru meyveler özellikle hazır paketlenmiş hallerinde fazladan şeker barındırıyor. Kurutma işleminde meyvenin suyu ve lifleri gidince geriye yalnızca şeker kalıyor.

PROTEİN TOZU

Spor yapan kişilerin ilk tercihi olan protein tozları, çeşitli aromalar ile piyasaya servis ediliyor. Bu aromalar ve şeker eklentileri protein tozunu asıl amacından oldukça uzaklaştırıyor. Tadının güzel olmasını sağlayan aromalar, protein tozunu sağlıksız hale getiriyor.

YAĞSIZ MEYVELİ YOĞURT

Yağsız yoğurtlar diyet listelerinin vazgeçilmezi olsa da sıfır yağlı bir yoğurt tüketmek asla kilo kaybını sağlamaz. Vücudun daima sağlıklı yağlara ihtiyacı vardır. Hem yağsız hem de meyveli yoğurtlar lezzetli ve kalorisiz bir tatlı imajı verse de o kutulara kaşık kaşık beyaz şekerin eklendiğini unutmamak lazım.

HAZIR SALATA SOSLARI

Hazır soslar, özellikle daha pratik bir hayat döngüsü içerisinde kurtarıcı rolü üstlenir. Evde yapılan salata sosu içerisinde sirke, limon gibi ürünler yer alırken dışarıdan alınan soslar hem daha uzun raf ömrü olması açısından hem de lezzet açısında çok sayıda eklenti madde ve trans yağ içeriyor.

MEYVE SUYU

Hazır halde satılan ve paketlenmiş meyve suları ekstra şeker ile tatlandırıcı içeriyor. Bu nedenle taze meyvelerden sıkılan suları tüketmek sağlık açısından daha önemli bir yere sahip olur. Ancak taze meyve sularına da şeker eklemesi yapılmaması gerekiyor.

KAHVALTILIK GEVREK

Kahvaltılık gevrekler yıllardır çocukların kahvaltı söz konusu olunca ilk tercihi olsa da sağlık konusunda sınıfta kalan bir yiyecek. İşlenmiş bir gıda ürünü olan kahvaltılık gevreklerden illa yemek istiyorsanız tam tahıllı oluşuna ve elbette şeker miktarına dikkat etmelisiniz.

HAZIR SMOOTHIE

Sıvı haline getirilen meyve ve sebzelerden oluşan smoothiler evde yapıldığında tamamen bir besin deposudur. Kilo verme hedefi olan kitleye pazarlanan şişelenmiş hazır smoothieler, 40 ila 60 gram yapay şeker bulunduruyor.

SEBZE YAĞLARI

Soya fasulyesi, ayçiçeği ve kanola yağı özellikle fast food sektörünün vazgeçilmez yağları durumundadır. Fazla tüketildiği takdirde inanılamayacak kadar sağlık sorununu yanında getiren bu yağlardan olabildiğinde az tüketip çoğunlukla zeytinyağı tüketmeye özen göstermeliyiz.

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