Sağlıklı olarak satılmasına rağmen aslında zararlı olan yiyecekler

Kilo vermek ve kronik hastalıklardan uzaklaşmak için genellikle sağlıksız olarak gruplandırılan besinlerin tüketilmemesi gerekir. Gün içinde tükettiğiniz besinlerle ilgili yaptığınız ufak değişiklikler; enerji seviyenizde, bilişsel faaliyetlerinizde, hatta uyku kalitenizde bile büyük değişiklikler yaratır. Sizler için sağlıklı olduğu düşünülen sağlıksız yiyecekleri araştırdık.

KURUTULMUŞ MEYVE

Sağlıklı beslenme ve diyet uygulamalarında ara öğünler büyük önem taşır. Ara öğünlerde çoğu kişi kuru meyve tüketmeyi tercih eder. Ancak sağlıklı atıştırmalık denilince akla gelen kuru meyveler özellikle hazır paketlenmiş hallerinde fazladan şeker barındırıyor. Kurutma işleminde meyvenin suyu ve lifleri gidince geriye yalnızca şeker kalıyor.

PROTEİN TOZU

Spor yapan kişilerin ilk tercihi olan protein tozları, çeşitli aromalar ile piyasaya servis ediliyor. Bu aromalar ve şeker eklentileri protein tozunu asıl amacından oldukça uzaklaştırıyor. Tadının güzel olmasını sağlayan aromalar, protein tozunu sağlıksız hale getiriyor.

YAĞSIZ MEYVELİ YOĞURT

Yağsız yoğurtlar diyet listelerinin vazgeçilmezi olsa da sıfır yağlı bir yoğurt tüketmek asla kilo kaybını sağlamaz. Vücudun daima sağlıklı yağlara ihtiyacı vardır. Hem yağsız hem de meyveli yoğurtlar lezzetli ve kalorisiz bir tatlı imajı verse de o kutulara kaşık kaşık beyaz şekerin eklendiğini unutmamak lazım.