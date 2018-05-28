MAGAZİN

Sagopa Kajmer'in dini inanç yorumu tartışma yarattı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

Yıllardır İslam dini temalı sözler yazan ve tasavvufa ilgisi olduğunu söyleyen ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in, bir takipçisinden gelen 'dini inancın ne?' sorusuna "yok" diyerek cevap vermesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sagopa Kajmer'in dini inanç yorumu tartışma yarattı!

Sagopa Kajmer adıyla tanınan Yunus Özyavuz, sosyal medya hesabından bir takipçisinin Dini inancın ne sorusuna yok cevabı vererek, sosyal medyayı karıştırdı.

TAKİPÇİLERİ HESABININ HACKLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

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Ünlü rapçinin 'Hayır' cevabını gören hayranları hesabının hacklendiğini düşünmeye başladı. Özyavuz'un hayranları konu hakkında "Bugün Instagram hesabında bir yanlışlık oldu diye düşünmeden edemiyorum o kadar derinden dini anlatan bir adam ateist olamaz", "İnşallah hesapların hacklenmiştir. Bunu başka türlü kimseye açıklayamam" gibi yorumlar yaptı.

NİHAT DOĞAN SESSİZ KALAMADI

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Rapçinin dini inanç sorusuna verdiği cevabı gören şarkıcı Nihat Doğan, Instagram hesabının hikaye bölümünden dini inanç yorumunun fotoğrafını paylaşarak "Sagopa'nın dini inancı yokmuş. Şaka mı bu?" yazdı.

SOSYAL MEDYADA DA TARTIŞMA YARATTI!

sagopa-kajmer

sagopa-kajmer

sagopa-kajmer

sagopa-kajmer

sagopa-kajmer

sagopa-kajmer

sagopa-kajmer

sagopa-kajmer

sagopa-kajmer

sagopa-kajmer


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Anahtar Kelimeler:
Sagopa Kajmer Nihat Doğan dini inanç

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
milletin beyni hacklenmiş, adam kısa ve öz cevap vermiş neyini merak ediyorsunuz
adammışsın haberimiz yokmuş...
Bir insan içinden geldiği gibide Allah a teveccüh edebilir. Bunu sınırlamak niye?
Allah kimseyi düşürmesin
gerçekten öyleyse tebrik etmek lazım...
Milletin dininden imanından kime ne kardeşim? Ayrıca Nihat Doğan gündemde kalmak için yeni polemikler falan mı arıyor?
Bence öyle bir konu yok ortada bir yanlışlık var
adamı dinden imandan ettiniz. yahu biraz kendinize bakın. sözde müslüman geçinen şekilci insanlar sürüsü! toplumda öyle tipler dindar oluverdi ki bir zamanlar inananlar "biz bu heriflerin muhafazakar sayıldığı yerde dinsiz olmalıyız " dedi ve belkide dinden çıktı. abartıyorum evet amam gerçek bu. daha dün her türlü hileyi yapan insanlar kendilerini muhafazakar ilan edip yollarını buluyor buna göre parayı götürüyor? kimin ne inancı var? paraya bakar her şey. dini örgütler cemaatler bile parayı veren siyasi partiyi destekleyeceğini ilan ediyor. bazıları günahtır vermezseniz bile diyor!
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