MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbahar’dan ‘bıyıklı’ romantizm!

Şahan Gökbahar’dan ‘bıyıklı’ romantizm!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 09:56 | Son Güncelleme

23 Mayıs 2015 tarihinde hayatını oyuncu Selin Ortaçlı’yla birleştiren Şahan Gökbakar ailesiyle tatiline devam ediyor. Karantina süresi boyunca evinden eğlenceli paylaşımlar yapmayı seçen Gökbakar, tatil içinde gözlerden uzak tekne turunu tercih etti. Tatilinden keyifli anları paylaşan ünlü komedyen takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

Şahan Gökbahar’dan ‘bıyıklı’ romantizm!

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Şahan Gökbakar normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber soluğu tatilde aldı. Eşi Selin Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile tekne tatiline çıkan ünlü sanatçı son paylaşımıyla romantizm tabularını yıktı. Gökbakar'ın son paylaşımı ise sosyal medyada büyük ses getirmeyi başardı.

şahan gökbakar

Sosyal medya hesaplarından ailesine olan sevgisini göstermekten çekinmeyen Şahan Gökbakar, güzel eşiyle yeni bir fotoğrafını paylaştı. Eşine bıyık filtresi ekleyen Gökbakar fotoğrafın altına “Birbirini çok seven çiftler birbirine benzer derler. Bıyık yakıştı karıcım” notunu düştü. Ünlü sanatçının fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. Seda Sayan ve Murat Cemcir’in fotoğrafa kahkaha emojisi koyması gözlerden kaçmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Kendini spora verdiKendini spora verdi
Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? İşte Acı Tatlı Ekşi oyuncuları ve konusu!Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? İşte Acı Tatlı Ekşi oyuncuları ve konusu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Kameraları incelerken fark etti! 13 yaşındaki çocuğa taciz

Kameraları incelerken fark etti! 13 yaşındaki çocuğa taciz

Gözyaşları içinde oğluna sarıldı! 'Baba beni bırakma'

Gözyaşları içinde oğluna sarıldı! 'Baba beni bırakma'

Acı haber! Elektrik akımına kapılan asker şehit oldu

Acı haber! Elektrik akımına kapılan asker şehit oldu

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Survivor Nisa Bölükbaşı onların hayatına da dokunmuş!

Survivor Nisa Bölükbaşı onların hayatına da dokunmuş!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bayram için kesenin ağzını açtılar

Bayram için kesenin ağzını açtılar

Çocuklarına bayram harçlığı olarak bakın ne taktı!

Çocuklarına bayram harçlığı olarak bakın ne taktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeliz Yeşilmen'in korku anları! Kızı kaynar suyla yandı

Korku anları! Kızı kaynar suyla yandı

Gupse Özay, Barış Arduç'u öpmeye doyamadı

Plajda öpmelere doyamadı

Lauren Goodge kendini spora verdi

Kendini spora verdi

Ebru Akel plaja indi! Düzgün fiziği ile dikkat çekti

Ebru Akel plaja indi! Düzgün fiziği ile dikkat çekti

MasterChef Türkiye'den kovulan Furkan Yalçın özür diledi! MasterChef Furkan kimdir?

MasterChef'te stüdyodan kovulmuştu! "Fanlarınızın gazına gelirseniz..."

MasterChef Emir Elidemir kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Emir Elidemir nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

MasterChef'in final yarışmacısı oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.