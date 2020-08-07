Şahan Gökbahar’dan ‘bıyıklı’ romantizm!

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Şahan Gökbakar normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber soluğu tatilde aldı. Eşi Selin Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile tekne tatiline çıkan ünlü sanatçı son paylaşımıyla romantizm tabularını yıktı. Gökbakar'ın son paylaşımı ise sosyal medyada büyük ses getirmeyi başardı.

Sosyal medya hesaplarından ailesine olan sevgisini göstermekten çekinmeyen Şahan Gökbakar, güzel eşiyle yeni bir fotoğrafını paylaştı. Eşine bıyık filtresi ekleyen Gökbakar fotoğrafın altına “Birbirini çok seven çiftler birbirine benzer derler. Bıyık yakıştı karıcım” notunu düştü. Ünlü sanatçının fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. Seda Sayan ve Murat Cemcir’in fotoğrafa kahkaha emojisi koyması gözlerden kaçmadı.

