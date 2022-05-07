Şahan Gökbakar'dan Ekrem İmamoğlu'na 'vız gelir tırıs gider' tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisinde Nagehan Alçı ile aynı fotoğraf karesinde yer alması nedeniyle kendisine yönelik yapılan eleştirilere çok sert yanıt verdi. İmamoğlu eleştiride bulunanları ‘akıllı olmaya’ davet ettiğini belirterek yapılan eleştiriler hakkında da “Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil!’ dedi.

Ne vız gelir ne tırıs geçer... — mehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) May 6, 2022

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bu sözleri eleştirirken, bu isimler arasında Şahan Gökbakar ve futbol yorumcusu Mehmet Demirkol bulunuyor.

Demirkol "Ne bız gelir ne tırıs geçer" derken, Gökbakar ise, "Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey" ifadesini kullandı.

Konuştukça daha da kötüye gidiyor herşey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... "herkes konuşacak, konuşacağız" diyorken, "vız gelir tiris gider, hiç umrumda degil" e evrilen bir uslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi??? — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) May 6, 2022



