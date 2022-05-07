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Şahan Gökbakar'dan Ekrem İmamoğlu'na 'vız gelir tırıs gider' tepkisi

07.05.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada kendisine yönelik gelen eleştirilere “Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil!’ dedi. İmamoğlu'nun açıklamasına ilk tepki Şahan Gökbakar ve Mehmet Demirkol'dan geldi.

Şahan Gökbakar'dan Ekrem İmamoğlu'na 'vız gelir tırıs gider' tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisinde Nagehan Alçı ile aynı fotoğraf karesinde yer alması nedeniyle kendisine yönelik yapılan eleştirilere çok sert yanıt verdi. İmamoğlu eleştiride bulunanları ‘akıllı olmaya’ davet ettiğini belirterek yapılan eleştiriler hakkında da “Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil!’ dedi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bu sözleri eleştirirken, bu isimler arasında Şahan Gökbakar ve futbol yorumcusu Mehmet Demirkol bulunuyor.

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Demirkol "Ne bız gelir ne tırıs geçer" derken, Gökbakar ise, "Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey" ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Şahan Gökbakar
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