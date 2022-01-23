Şahan Gökbakar'dan Galatasaray taraftarını çıldırtacak anket

Süper Lig'in 23. haftasında dev derbide Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Düşme hattına yaklaşan sarı kırmızılılar, bu maçı kazanarak bir çıkış yakalamak istiyor. Lider konumda bulunan bordo mavililer ise mutlak galibiyet parolasıyla saha çıkacak. Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbahar da, "Galatasaray vs Trabzonspor maçını kim, kaç farkla kazanır?" sorusuyla bir anket yaptı.

Galatasaray vs Trabzonspor maçını kim, kaç farkla kazanır? — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) January 23, 2022



