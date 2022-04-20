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Şahan Gökbakar’dan Murda tepkisi! "Rapçileri hapse atmak nedir ya?"

20.04.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından rapçi Murda’nın hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar’dan Murda tepkisi! "Rapçileri hapse atmak nedir ya?"

Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan, “Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Komedyen Şahan Gökbakar karara Twitter hesabından “Rap şarkıcılarını hapise atmak nedir ya?” sözleriyle tepki gösterdi.

Şarkıcı Murda'ya uyuşturucudan 4 yıl 2 ay hapis cezası!Şarkıcı Murda'ya uyuşturucudan 4 yıl 2 ay hapis cezası!

Gökbakar paylaşımında “Rap şarkıcılarını hapise atmak nedir ya? Yok sözleri öyleymiş böyleymiş. Hapis nedir hapis? Yani en fazla yapılacak şey şarkının yayın yasağı olabilir…O bile kötü de! 4yıl hapis nedir yahu? Rap şarkısı yapan müzisyen bu ya, müzik bu, şarkı bu şarkı…” ifadelerini kullandı.


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Şahan Gökbakar
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