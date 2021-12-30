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Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören öğrenciye burs

30.12.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin şiddet uyguladığı T.K.'ye burs vermek istediğini duyurmuştu. Yaptığı yeni açıklamada aileyle iletişime geçtiğini ifade eden Gökbakar, eğitim adına küçük çocuğu destekleyeceğini açıkladı.

Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören öğrenciye burs

Matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin şiddet uyguladığı T.K. adlı öğrenciye, komedyen Şahan Gökbakar sahip çıktı. Gökbakar olay ortaya çıktıktan sonra sosyal medya hesabından, T.K.'ye burs vermek istediğini açıklamıştı.

Gökbakar; "Bu aşağılık zat (öğretmen diyemem) tarafından şiddete uğrayan minik kardeşimizin haberi çıktı bugün yine @cuneytozdemir izlerken. Onun o kendini savunmaya çalışan hali içimi çok yaralıyor. Ailesi bize ulaşırsa, eğitim bursu vermek istiyoruz. Allah evlatlarımızı korusun. İnşallah bu kardeşimizin ailesi mesajımı duyar ve bize info@camasirhanefilm.com adresinden ulaşırlar" demişti.

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"GÜZEL HABERİ VEREYİM..."

Gökbakar, sosyal medya hesabından yeni bir duyuru yaparak, ailenin kendisine ulaştığını şu sözlerle açıkladı:

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"Değerli dostlar biliyorsunuz, 'Ailesi bize ulaşırsa, eğitimine burs vermek isteriz' demiştim. Güzel haber vereyim, biraz önce kardeşimizin annesiyle bizzat konuştum. Eğitim adına gönüllerinden geçeni gerçekleştireceğimi ve yanlarında olduğumuzu hepiniz adına ilettim. Mutluyum..."

NE OLMUŞTU?

14 Aralık günü matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5. sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövmüş, boğazını sıkmıştı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtarmıştı. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansımıştı. Olay sonrasında açığa alınan öğretmen hakkında adli soruşturma başlatılmış ve görevden alınmıştı.

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