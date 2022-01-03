MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar'dan yeni yıl zamlarına şarkılı gönderme! Ünlülerden yorum yağdı

Şahan Gökbakar'dan yeni yıl zamlarına şarkılı gönderme! Ünlülerden yorum yağdı

03.01.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yıl başında gelen zamlara şarkılı bir göndermede bulundu. Komedyen, Berkay'ın Gel Gel adlı şarkısını 'Zam Zam' şeklinde yorumlayarak seslendirdi. Gökbakar'ın paylaşımına sanat dünyasından pek çok ünlü isimden yorum geldi.

Geçtiğimiz sene çıkan orman yangınlarında yaptığı yardım ve çağrılarla adından söz ettiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yıl başından saatler sonra gelen zamlara sessiz kalamadı.

"ZAM ÇOK KÖTÜ GELDİ"

Sosyal medyanın da gündemine oturan zamlara Şahan Gökbakar'dan da tepki gecikmedi. Berkay Ateş'in şarkısını kendine göre uyarlayan Gökbakar, o anları da Instagram hesabından yayınladı. Komedyenin söylediği şarkının nakaratındaki, "Zam çok kötü geldi. Zam, her şeye geldi. Zam kol gibi geldi. Zam, zam, zam, çok çaresizim" sözleri dikkat çekti.

sahan-gokbakar-dan-yil-basinda-gelen-zamlara-14640066_9945_m

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Nilgün Belgün, Nilüfer, Cenk Eren, Eda Erol, Şebnem Bozoklu, Cüneyt Özdemir, Berkay Şahin, Berfu Yenenler, Gonca Vuslateri ve Emre Kınay gibi ünlü isimlerden destek gecikmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan ...Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan ...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sahneye sarhoş mu çıktı? Görüntüleri olay olduSahneye sarhoş mu çıktı? Görüntüleri olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Göksu'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Göksu'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

16 yıl sonra müziğe geri döndü! Yılbaşı ekranında hüsrana uğradı

16 yıl sonra müziğe geri döndü! Yılbaşı ekranında hüsrana uğradı

Bilim insanları o tarihi açıkladı! Tam 27 milyon ton ağırlığında

Bilim insanları o tarihi açıkladı! Tam 27 milyon ton ağırlığında

Omicron varyantını farelere enfekte ettiler! İşte çıkan sonuç...

Omicron varyantını farelere enfekte ettiler! İşte çıkan sonuç...

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.