Şahan Gökbakar'dan yeni yıl zamlarına şarkılı gönderme! Ünlülerden yorum yağdı

Geçtiğimiz sene çıkan orman yangınlarında yaptığı yardım ve çağrılarla adından söz ettiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yıl başından saatler sonra gelen zamlara sessiz kalamadı.

"ZAM ÇOK KÖTÜ GELDİ"

Sosyal medyanın da gündemine oturan zamlara Şahan Gökbakar'dan da tepki gecikmedi. Berkay Ateş'in şarkısını kendine göre uyarlayan Gökbakar, o anları da Instagram hesabından yayınladı. Komedyenin söylediği şarkının nakaratındaki, "Zam çok kötü geldi. Zam, her şeye geldi. Zam kol gibi geldi. Zam, zam, zam, çok çaresizim" sözleri dikkat çekti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Nilgün Belgün, Nilüfer, Cenk Eren, Eda Erol, Şebnem Bozoklu, Cüneyt Özdemir, Berkay Şahin, Berfu Yenenler, Gonca Vuslateri ve Emre Kınay gibi ünlü isimlerden destek gecikmedi.



