Şahan Gökbakar duyurdu! Recep İvedik 7 filmi Disney Plus'ta yayınlanacak

Şahan Gökbakar'ın geçtiğimiz hafta çekimlerine başladığı "Recep İvedik 7", sinemalarda gösterime girmeyecek. Hayranlarının merakla beklediği Recep İvedik'in yeni macerası Disney Plus Türkiye'de yayınlanacak. "Recep İvedik 7", böylelikle serinin sinemalara uğramadan bir yayın platformunda yayınlanan ilk filmi olacak.

TARİH BELLİ DEĞİL

Disney+, 14 Haziran'dan itibaren Türkiye'de yayın hayatına başlayacak. "Recep İvedik 7"nin ne zaman platformda yayınlanacağı ise henüz belli değil.

TÜM ZAMANLARIN SEYİRCİ REKORU

2008 yılında ilk filmiyle sinemalarda izleyiciyle buluşan Recep İvedik serisi, gişe anlamında birçok rekoru elinde bulunduruyor. 2019 yılında gösterime giren serinin son filmi "Recep İvedik 6", 3.97 milyon seyirciye ulaşmıştı. 2017 yapımı "Recep İvedik 5" ise 7.437 milyon seyirciyle tüm zamanların seyirci rekorunu hâlâ elinde bulundurmaya devam ediyor.

