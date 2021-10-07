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Şahan Gökbakar, 'İmamoğlu' örünce duraksayan ve okumayan TRT Spor spikerini ti'ye aldı

07.10.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Spor spikerinin Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın oynadığı maçta, oyuncu Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumaması sosyal medyada gündem oldu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da bu durum ti'ye alan bir video çekti.

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri’nde karşılaştığı Sırbistan maçında TRT Spor spikerinin, oyuncu Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını söylememesi sosyal medyada gündem oldu.

Maçı canlı yayınlayan TRT Spor'da spiker, kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal'ın ismini anons ederken bir süre duraksadı. Bu kısa duraklamanın ardından spiker, Sevilay İmamoğlu Öcal'ı sadece ismiyle anons etti. Spiker, daha sonra anons ettiği kadrodaki diğer tüm sporcuların ismini ve soyadını söyledi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da bu durum ti'ye aldı. Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı video için, "TRT Spor spikerinin, Hentbol Kadın Milli Takım oyuncumuz Sevilay İmamoğlu Öcal’ın soyadını okumadığı anların temsili canlandırması. Benim tahminim kesin böyle oldu. Not: Endişe kaynaklı beyinsel elektrik kesme olayı bu bence… Ama Öcal kısmında herhalde Burhan Öcal adlı sanatçı yasaklıdır falan diye okumadı…" açıklamasını yaptı.

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