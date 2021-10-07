TRT spikeri 'İmamoğlu' soyadını okumadan geçti, sosyal medyada olay oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. grup 1. maçında Sırbistan’a deplasmanda dün 36-27 mağlup oldu.

Maçı canlı yayınlayan TRT Spor'da ise maçtan önce kadroları okuyan spikerin yaptığı bir duraksama dikkati çekti.

"İMAMOĞLU" SOYADINI OKUMADAN GEÇTİ

Spikerin A Milli Takım oyuncusu Sevilay İmamoğlu Öcal’ın adını okurken “İmamoğlu” ifadesinden önce duraksaması ve okumadan geçmesi sosyal medyada gündeme oturdu.

TRT spikerinin bunu bilerek mi yaptığı yoksa başka bir sebepten mi soyismini okumadığı merak konusu oldu.



