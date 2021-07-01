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Şahan Gökbakar: İnsanın böğüre böğüre ağlayası geliyor

01.07.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar Elmalı davasıyla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gökbakar paylaşımında "İnsanın böğüre böğüre ağlayası geliyor sinirden. Vay arkadaş ya" paylaşımını yaptı.

Şahan Gökbakar: İnsanın böğüre böğüre ağlayası geliyor

Antalya'nın Finike ilçesinde, iki kardeşin istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki yağdı. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da Elmalı davasıyla ilgili duygularını paylaştı.

'Gökbakar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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"Bir anne, üvey baba ve bunların bazı tanıdıkları 6 ve 9 yaşında iki çocuğa cinsel tacizde bulunuyor. Babaanne bu olayı polise bildiriyor. Çocuklar psikologlar tarafından inceleniyor ve bu dönemde çocuklar resimler yaparak, çizerek tacizi ve tecavüzü anlatıyorlar. Mahkeme önce tutukladığı sanıkları ikinci celsede serbest bırakıyor öyle mi???

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Gerçekten böyle mi??? İnsanın böğüre böğüre ağlayası geliyor sinirden. Vay arkadaş ya... Buralar ne hale geldi böyle... Burası dünyada tek çocuk bayramı olan Türkiye Cumhuriyeti! Kendinize geliiiiin artık."

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar taciz
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