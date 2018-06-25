MAGAZİN

Şahan Gökbakar kilolarıyla şoke etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2018 11:48 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar ile eşi Selin Gökbakar, oy kullanırken görüntülendi. Şahan, kilolarıyla dikkat çekerken eşi incecik görüntüsüyle göz kamaştırdı

Şahan Gökbakar kilolarıyla şoke etti

Komedyen Şahan Gökbakar, vatandaşlık görevini ihmal etmedi. 38 yaşındaki komedyen, dün oyunu iki çocuğunun annesi eşi Selin Gökbakar ile birlikte Acarkent TED İstanbul Koleji Vakfı Okulu'nda kullandı.

KİLOLARI GİTTİKÇE ARTIYOR

Oy kullanmadan önce gazeteciler tarafından görüntülenen Gökbakar'ın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Gökbakar eşi Selin ise iki çocuk doğurmasına rağmen düzgün giziyle göz kamaştırdı.

2015 yılında Prag'da dünya evine giren Gökbakar çiftinin Deniz Efe Gökbakar adında bir oğulları, Ela Gökbakar adında bir kızları var.


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