Şahan Gökbakar Marmaris'teki orman yangınını drone ile görüntüledi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Muğla’nın Marmaris ilçesi Turgut Şelale mevkisinde devam eden yangınları 3 gündür yerinde takip ediyor. Gökbakar'ın yaptığı canlı yayınlarda havadan müdahalenin yetersizliğinden yakınması sonrası bölgeye 3 helikopter gönderilmiş ve yangın kontrol altına alınmıştı.

Bunun üzerine ünlü komedyen Gökbakar, soğutma çalışmalarının titizlikle devam etmesi ve olası yangınların önlenmesi için çağrılarda bulundu. Dün akşam saatlerinde Gökbakar, aynı bölgede tekrar yangın çıktığını duyurdu. Gece saatlerinde yangın yayılarak daha da büyüdü.

“YANGIN GECE ALEVLENDİ”

Sabah saatlerinde bölgeye tekrardan helikopter gönderildiğini açıklayan Gökbakar, “Yangın gece alevlenmişti halen devam ediyor. Gördüğünüz bütün yerler yanacak söndürülmezse. Helikopter 20-25 dakika çalıştı. 8 kere falan su döktü sonra gitti. Yangın sönmedi” dedi.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLEDİ

Saat 14.00 civarında tekrar helikopterlerin geldiğini duyuran Şahan Gökbakar yangın bölgesini drone kamerasıyla da görüntüledi.

