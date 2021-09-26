Şahan Gökbakar, Marmaris'teki yangında görev yapan itfaiyecilerle buluştu!

Marmaris bölgesinde Ağustos ayında başlayan büyük orman yangını uzun süren büyük mücadeleler sonucunda söndürülmüştü. Gökbakar da yangın alanlarından sık sık canlı yayınlar yaparak havadan müdahale istemişti. Bölgede ekiplere de destek veren Gökbakar'ın evinin de olduğu bölge yoğun çalışmalar sonucunda yanmaktan kurtarılmıştı.

Gökbakar, bölgede günlerce çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileriyle yeniden buluştu. Marmaris'e tatile gelen itfaiyecileri ziyaret eden Gökbakar, Instagram'dan da çektiği kareleri paylaştı.

Ünlü komedyen paylaşımında "Neredeyse 2 ay once, Marmaris'te yangınla mücadele edilen bir gecenin ardından, gün ağarırken bu fotoyu çekmiştik.



Aydın İtfaiyesi Müdürü Murat ve değerli itfaiyeci kardeşlerim, kahraman Sahil Güvenlik personeli ve donanmamız.

2 ay geçti, bu sefer onlar aileleriyle Marmaris'e geldiler, ben de onları ziyaret ettim. Hem biraz güldük hem de o zor günleri tekrar hatırladık. Hepsine tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.





