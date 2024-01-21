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Şahan Gökbakar Melih Gökçek'i unutmadı! "15 astronot yollanacak para dinazorlu tema parkına yatırıldı gık demediniz"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2024 08:21 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıktı. Uzay yolcuğu için 55 milyon dolar harcanması gündeme gelirken Şahan Gökbakar bu konudaki eleştirilere kızarak Melih Gökçek'i hatırlattı.

Şahan Gökbakar Melih Gökçek'i unutmadı! "15 astronot yollanacak para dinazorlu tema parkına yatırıldı gık demediniz"

Türkiye'nin uzaya ilk kez insan gönderme projesinin yer aldığı Axiom-3 misyonu kapsamında pilot Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kenetlendikten sonra dört astronot ISS'ye giriş yaptı.

Gezeravcı, yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajını "İstikbal göklerdedir" sözüyle vermişti. Bir yandan bu gurur sosyal medyada gündeme gelirken bir yandan da bu yolculuk için harcanan 55 milyon dolar eleştirildi.

DGDD

Komedyen Şahan Gökbakar ise bu eleştirilere sert çıkarak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i hatırlattı.

DİNAZOR TEMALI PARKA ÖDENEN PARAYI HATIRLATTI

Şahan Gökbahar paylaşımında şunları söyledi:

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"Uzaya astronot yollamak icin 55 milyon dolar fazla bulundu. Üzerine herkes konuştu. Ankara'da çalışmayan dinazor tema parkına 780 milyon dolar harcandığında kimse bu kadar konuşmadı. İşte Japonya 108 milyon dolara aya inmiş, biz sadece astronot yollamışız. Kardeşim 7 kere aya iniş yapacak para, 15 astronot yollanacak para dinazorlu tema parkına yatırıldı gık demediniz, siz ne anlatıyorsunuz?"


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