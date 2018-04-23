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Şahan Gökbakar: Padişahlığı ve Hilafeti devirip…

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 17:06 | Son Güncelleme

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 23 Nisan'la ilgili çok önemli satırlar paylaştı.

Şahan Gökbakar: Padişahlığı ve Hilafeti devirip…

Recep İvedik filmleriyle Türk sinemasında hatırı sayılır bir yerde olan Şahan Gökbakar, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken bir isim… Özellikle Milli ve Dini bayramlardaki dikkat çekici paylaşımlarıyla öne çıkan Gökbakar, bu defa da 98. yılını kutladığımız 23 Nisan’la ilgili bir paylaşımda bulundu. “Padişahlığı ve Hilafeti devirip, Cumhuriyeti ilan eden, Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran ve 23 Nisan 1920’de de Halkın Meclisini açan BÜYÜK VE GÜZEL ADAM ATATÜRK bu güzel günü ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETMİŞTİR… 23 Nisan kutlu ve mutlu olsun. Türkiye’nin Çocukları ve Türkiye’nin Kadınları için yaptıklarına minnettarız. Sırf bu bile büyüklüğünün kanıtı. İşte o Cumhuriyet çocukları büyüyüp dede olunca bile senin kıymetini böyle biliyor. Rahat uyu güzel adam…” satırlarıyla günün ve Mustafa Kemal Atatürk’ün öneminin bir kez daha altını çizen oyuncunun paylaşımı 80 bine yakın görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar 23 nisan

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