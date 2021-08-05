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Şahan Gökbakar son durumu anlattı: Soğutma işlemi çok önemli, tekrar yanmasına izin vermeyeceğiz

05.08.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'ten yaptığı yayınlarla sık sık yardım çığlıklarını duyurmaya çalışan Şahan Gökbakar, yangınların çevre evlere ulaşmak üzere olduğunu belirtmişti. Daha sonra gece yarısı kötü haberi duyuran Gökbakar, "Komşumuzun evi göz göre göre yandı. Yazık, çok yazık." ifadelerini kullanmıştı. Ardından ekiple birlikte yangını söndürdüklerini ifade eden Şahan Gökbakar, son durumu, "Soğutma işlemi çok önemli. Köz kovalıyoruz. Tekrar yanmasına izin vermeyeceğiz." sözleriyle açıkladı.

Şahan Gökbakar son durumu anlattı: Soğutma işlemi çok önemli, tekrar yanmasına izin vermeyeceğiz

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları 9'ncu gününde. Marmaris'te yazlığı bulunan Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veriyor. Olay yerinden paylaşımlarını sürdüren Gökbakar, yangın bölgesinden yaptığı canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Sık sık yardım çığlıklarını duyurmaya çalışan Şahan Gökbakar, bu kez yangınların çevre evlere ulaşmak üzere olduğunu açıkladı. Sabaha karşı paylaşım yapan Gökbakar kötü haberi verdi. Gökbakar açıklamasında "Komşumuzun evi göz göre göre yandı. Gündüz ev yanacak diye uyarmıştım. Maalesef ateşler sardı. Size bir önceki yayında söndürdüm dediğim yer alev aldı. Hortumla yönünü değiştirdik" dedi.

Gökbakar sabaha karşı 4'de yaptığı yayınında "Donanma uyandırıldı. Ama maalesef çok kötü komşumuzun evi. Ev çok kötü yanıyor burayı soğutmak lazım. Allah korusun çok kötü. Arkadaşlar sağ arka köşeyi güzel tuttuk ilk kez yapmamıza rağmen. Ev çok kötü camları filan patlıyor. Ben bunu size gündüz gösterdim. Canına yandığımın helikopteri su atsaydı ev soğusaydı. Of Allahım. Artık yapacak hiçbir şey yok. Evin sahibini defalarca aradık ulaşamadık" dedi.

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SON DURUMU ANLATTI: BU ŞEKİLDE KÖZ KOVALIYORUZ

Gökbakar son yayınında ise bölgedeki alevleri söndürmeyi başardıklarını ve ormanlık alanın bir kısmının kurtulduğunu söyledi. Soğutma çalışmaları yaptıklarını ifade eden Gökbakar "Soğutma çok önemli. Köz kovalıyoruz, tekrar yanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Yangın söndürme çalışmalarında Şahan Gökbakar’a “Recep Abi” deyince...Yangın söndürme çalışmalarında Şahan Gökbakar’a “Recep Abi” deyince...

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Ekiple birlikte yangını söndürdüklerini ifade eden Şahan Gökbakar şunları söyledi:
"Evet sevgili dostlar; bugün soğutma yapıyoruz demiştim... Ben elimdeki hortumla tütme gördüğümüz, duman algıladığımız yerlerde buradan soğutma yapıyorum. Şu anda vadinin o son dip kısmındayım. Burada aktif şekilde devam eden bir durum var. Özellikle burayı güzelce soğutmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü sabahtan beri yaklaşık yarımşar saat arayla çeşitli dumanlar geliyor. Bakın arkadaşlar işte dumanın katliamı bu! Bunun için uğraşıyorduk. Bunları engellemek için uğraşıyorduk, 'Şu manzarayı yaşamayalım' diye bas bas bağırıyorduk. Biz buralara yetişebildik, buraları söndürebildik. O yüzden bakın şu yeşili yaktırmadık. Biz yukarıdan gelen alevi burada tutmasaydık buradaki yeşil çalılar alev alacaktı ve her yere dağılacaktı. 'Soğutma işlemi nasıl yapılıyor?' derseniz... Bu elimde tuttuğum hortumun ucu donanmamızın gemisinde şu anda. Tazyikli bir şekilde su veriyorlar. Çok boğucu bir ortam şu an. Çünkü hararetli bir yer, o yüzden kan ter içinde kaldım kusura bakmayın. Bu şekilde gün boyunca dinlendiriyoruz, şu anda ben devraldım. Sırayla devralıyoruz dönüşümlü bir şekilde. Arkadaşlar emin olabilirsiniz ki yangını tekrar başlatmayacağız, uğraşacağız. Başlarsa da yine yetkililere hemen haber vereceğiz ve müdahale edeceğiz." sözleriyle anlattı.

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"DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE ÇABALAYACAĞIZ"

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Gökbakar, "İşin şu anda köz olarak mevcut halini koruduğu, en ufak bir rüzgarı beklediği yere doğru gideceğim, tepeden ineceğim. Demin o bulunduğum yerden 20-30 metre aşağıya dere yolundan gidip, yukarı doğru tekrar kıvrıldım. Tam tütmenin merkezine geldim. Burada iki kişi yangını tekrar başlatmamak için dikkatli bir şekilde çabalayacağız. Bu tütme eğer kontrol altına alınmazsa, söndürülmezse en ufak bir şekilde çalıları harlayacak. Gerçi biz buraları çok ıslattık, pek ilerleyeceğini düşünmüyorum. Bakın bitkilerin üzeri hep su. Yerler, taşlar hep su ama şimdi köküne sıkacağım." dedi.

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Ünlü komedyen, sözlerini, "Şimdi bulunduğumuz noktaya itfaiyeci arkadaşlarımız geldi. Tabii ki işi profesyoneline devredeceksin. Biz de hortumu kendilerine bıraktık. Biz ayak bağı olmak için değil, yardım etmek için buradayız. Bizden daha iyi koruyacağına emin olduğumuz biri geldiği anda hemen teslim ettik ve devam ettik." şeklinde noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Marmaris Şahan Gökbakar
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