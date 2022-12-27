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Şahan Gökbakar sosyal medyadan tulumba istedi! İstediğine pişman oldu... "30-40 kilo tulumba oldu"

27.12.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece yarısı tatlı krizine giren Şahan Gökbakar sosyal medyadan tulumba tatlısı istedi. Paylaşımının ardından ofisine 30-40 kilo tulumba tatlısı geldiğini gören Gökbakar, video yayınlayarak gönderenlere teşekkür etti.

Şahan Gökbakar sosyal medyadan tulumba istedi! İstediğine pişman oldu... "30-40 kilo tulumba oldu"

Recep İvedik 7 filmiyle gündemden düşmeyen komedyen Şahan Gökbakar, gece yarısı tatlı krizine girdi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda canının tulumba tatlısı istediğini söyleyen Gökbakar, "İstanbul'da en iyi tulumba tatlısını kim yapıyorsa bizim şirkete yollayabilir mi? Çok iyi olur vallahi ya. Bu aralara kafamdan sadece tulumba tatlısı geçiyor. Hayırlar olsun" dedi.

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"30-40 KİLO TULUMBA GELDİ, ARTIK YOLLAMAYIN"

Gökbakar'ın paylaşımının ardından birçok tatlıcıdan şirketine tulumba tatlısı yağdı.

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Video yayınlayarak tatlı gönderen herkese teşekkür eden ünlü isim, "İstanbul'un en iyi tatlıcısı bana tulumba yollayabilir mi dedim. Bugün şölen yaşanıyor. Mükemmel bir ülke burası ya yemin ediyorum. Ofise tulumba yağıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni ne kadar sevdiğinizi bir kere daha gösterdiniz. Burada 30-40 kilo tulumba oldu. Bu tulumba işi kontrolden çıktı. Gözünüzü seveyim daha yollamayın" dedi.

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