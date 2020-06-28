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Şahan Gökbakar tepki gösterdi: Uçaklar 200 kişi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 10:49 | Son Güncelleme

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla normalleşme süreci içerisinde tiyatro salonlarının açılmamış olmasına tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar tepki gösterdi: Uçaklar 200 kişi...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte eşi ve çocuklarını da yanına alarak tatile çıkan Şahan Gökbakar, yine de gündemi yakından takip etmeye devam ediyor.

Normalleşme süreci kapsamında pek çok mekan kontrollü bir şekilde gündelik hayatına geçiş yaptı. Uçaklar bile normalleşme sonrasında yolcularla dolup taştı.

Ancak tüm bu süreç içerisine tiyatro salonları dahil edilmedi, durum böyle olunca da Şahan Gökbakar tepkisini Instagram hesabından şu satırlarla gösterdi:

sahan-instagram

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