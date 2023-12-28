Şahane Hayatım'ın yıldızı Nesrin Cavadzade ceketinin önünü açıp poz verdi! İddialı pozları olay oldu

Şimdilerde Hilal Altınbilek, Onur Tuna ve Sumru Yavrucuk ile başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım dizisinde 'Melisa' karakterine hayat veren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Cavadzade bu defa kırmızı takımıyla poz verdi. Ceketinin önünü açan güzel oyuncun dantel desenli sütyeni dikkatlerden kaçmadı.

Nesrin Cavadzade'nin peş peşe paylaştığı iddialı pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncuya; 'Çok şık ve zarifsin', 'Nasıl güzelsin', 'Muazzam güzellik', 'Olaysın bebeğim' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 1993 yılında 11 yaşındayken geldi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Üniversiteden sonra Yersiz Yurtsuz dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın Aşk Üçlemesi'nin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı.







