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  4. Şahane Hayatım'ın yıldızı Nesrin Cavadzade ceketinin önünü açıp poz verdi! İddialı pozları olay oldu

Şahane Hayatım'ın yıldızı Nesrin Cavadzade ceketinin önünü açıp poz verdi! İddialı pozları olay oldu

28.12.2023 09:49 | Son Güncelleme:
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Yüzyıllık Mühür, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş gibi birçok başarılı projede yer alan ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade şimdilerde Şahane Hayatım dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. İddialı tarzıyla da sık sık gündem olan Cavadzade bu defa kırmızı takımıyla olay oldu.

Şimdilerde Hilal Altınbilek, Onur Tuna ve Sumru Yavrucuk ile başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım dizisinde 'Melisa' karakterine hayat veren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Cavadzade bu defa kırmızı takımıyla poz verdi. Ceketinin önünü açan güzel oyuncun dantel desenli sütyeni dikkatlerden kaçmadı.

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Nesrin Cavadzade'nin peş peşe paylaştığı iddialı pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Nesrin Cavadzade 4

Güzel oyuncuya; 'Çok şık ve zarifsin', 'Nasıl güzelsin', 'Muazzam güzellik', 'Olaysın bebeğim' gibi yorumlar yapıldı.

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Ünlü oyuncu 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 1993 yılında 11 yaşındayken geldi.

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Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı.

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Üniversiteden sonra Yersiz Yurtsuz dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın Aşk Üçlemesi'nin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı.

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