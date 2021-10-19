Şahane Pazar ile Türkiye'yi ekrana kilitleyen Süheyl Uygur, değişimiyle şoke etti! Yıllar ezip geçmiş!

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Süheyl Uygur, son haliyle şaşırttı. 62 yaşındaki Uygur'un değişimini görenler 'yıllar acımamış' demekten kendini alamadı. İşte Süheyl Uygur'un son hali:

Instagram hesabından hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen Süheyl Uygur, hala Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tiyatro yapabilmek için turnelere çıkıyor.

SÜHEYL UYGUR KİMDİR?

Süheyl Uygur, 30 Kasım 1958 tarihinde Samsun'da doğdu. Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu olan oyuncu, kardeşi Behzat Uygur ile 15 yılı aşkın bir süre Şahane Pazar programını sundu. Süheyl Uygur, 1995 yılında dansçı Burçin Orhon ile evlendi.

Ses sanatçısı da olan Uygur, Abdülkadir ve Kötü adında iki tane şarkı besteledi. Tiyatrodan kopmayan Süheyl Uygur, hala sahneye çıkmaya devam ediyor.

SÜHEYL UYGUR'UN YER ALDIĞI PROJELER

2018 / Bende Kal

2009 / Altın Kızlar

2005 / Haylaz Babam

2002 / Çekirdek Aile

2001 / Yeşil Işık

2001 / Her Şey Oğlum İçin

1999 / Uzaydan Adam Çıkmaz

Program

2011 / Benimle Oynar mısın?

2011 / Kaç Para

2008 / Şans Kapıdan Bakınca

2007 / Ünlüler Sirki

2005-2006 / Ha Babam De Babam Show

1998-2004 / Şahane Pazar

1992 / Şahane Show



