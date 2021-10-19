Şahane Pazar ile Türkiye'yi ekrana kilitleyen Süheyl Uygur, değişimiyle şoke etti! Yıllar ezip geçmiş!

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Süheyl Uygur, son haliyle şaşırttı. 62 yaşındaki Uygur'un değişimini görenler 'yıllar acımamış' demekten kendini alamadı. İşte Süheyl Uygur'un son hali:
Instagram hesabından hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen Süheyl Uygur, hala Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tiyatro yapabilmek için turnelere çıkıyor.
Süheyl Uygur, 30 Kasım 1958 tarihinde Samsun'da doğdu. Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu olan oyuncu, kardeşi Behzat Uygur ile 15 yılı aşkın bir süre Şahane Pazar programını sundu. Süheyl Uygur, 1995 yılında dansçı Burçin Orhon ile evlendi.
Ses sanatçısı da olan Uygur, Abdülkadir ve Kötü adında iki tane şarkı besteledi. Tiyatrodan kopmayan Süheyl Uygur, hala sahneye çıkmaya devam ediyor.
2018 / Bende Kal
2009 / Altın Kızlar
2005 / Haylaz Babam
2002 / Çekirdek Aile
2001 / Yeşil Işık
2001 / Her Şey Oğlum İçin
1999 / Uzaydan Adam Çıkmaz
Program
2011 / Benimle Oynar mısın?
2011 / Kaç Para
2008 / Şans Kapıdan Bakınca
2007 / Ünlüler Sirki
2005-2006 / Ha Babam De Babam Show
1998-2004 / Şahane Pazar
1992 / Şahane Show
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