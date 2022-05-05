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Şahane Pazar'ın sunucusu Süheyl Uygur'un son hali şaşırttı! "Abi senin saçlar beyazlamıyor mu?"

05.05.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar seyircileri ekranlara kilitleyen Şahane Pazar programı ünlü tiyatrocu Behzat Uygur ve Süheyl Uygur tarafından sunuluyordu. 'Belediye çukuru' oyunu programın sevilen, akıllarda kalan oyunlarından biriydi. İşte ekranların tanıdık simalarından biri olan Süheyl Uygur'un son hali...

Şahane Pazar'ın sunucusu Süheyl Uygur'un son hali şaşırttı! "Abi senin saçlar beyazlamıyor mu?"

Süheyl Uygur, kardeşi Behzat Uygur ile bir zamanlara damga vuran Şahane Pazar programının sunucusu olarak akıllara kazındı. 62 yaşındaki tiyatro kariyerine devam eden Uygur, Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

SÜHEYL UYGUR'UN SON HALİ

1958 doğumlu Süheyl Uygur, unutulmaz tiyatrocu Nejat Uygur'un oğludur. Şahane Pazar programıyla kardeşi Behzat Uygur ile başarılı işlere imza atan Süheyl Uygur, tiyatro kariyerine devam ediyor.

Şahane Pazar'ın sunucusu Süheyl Uygur'un son hali şaşırttı!

Kardeşi Behzat Uygur ile sahne almaya devam eden Süheyl Uygur'un Instagram pozlarına takipçileri yorum yaptı.

Şahane Pazar'ın sunucusu Süheyl Uygur'un son hali şaşırttı!

Uygur'a iyi dileklerini ileten takipçileri, "Abi senin saçlar beyazlamıyor mu?", "Sizi sahnede görmek çok güzeldi" gibi yorumlar yaptı.

Şahane Pazar'ın sunucusu Süheyl Uygur'un son hali şaşırttı!

Süheyl Uygur 1995 yılında dansçı Burçin Orhon ile hayatını birleştirdi. Eşinin doğum gününde pozlarını paylaşan Uygur, "Varsın fotoğraflar eski olsun, biz dün gibiyiz. Doğum günün kutlu olsun güzel Burçin." ifadesini düştü.

Şahane Pazar'ın sunucusu Süheyl Uygur'un son hali şaşırttı!

Eşiyle sarılarak verdiği pozu geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından paylaşan Uygur, "26 sene bitti. Süheyl Burçin'i çok seviyor" ifadelerini düşmüştü.

Şahane Pazar'ın sunucusu Süheyl Uygur'un son hali şaşırttı!

SÜHEYL UYGUR KİMDİR?

1958 Samsun doğumlu Süheyl Uygur, Behzat Uygur ile Şahane Pazar programını 15 seneden fazla sundu. Abdülkadir ve Kötü adında iki tane şarkı besteledi. Tiyatro kariyerine halen devam ediyor.

Şahane Pazar'ın sunucusu Süheyl Uygur'un son hali şaşırttı!

Şahane Pazar'ın sunucusu Süheyl Uygur'un son hali şaşırttı!

Şahane Pazar'ın sunucusu Süheyl Uygur'un son hali şaşırttı!


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