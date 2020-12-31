Sahara Ray 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama...

2016 yılında şarkıcı Justin Bieber ile yaşadığı aşkla gündeme gelen model Sahara Ray, takipçisinin isteği üzerine bir köpek tarafından yüzünden ısırıldığını iddia ettiği dönemde çektiği fotoğrafları yayınladı.

Sahara Ray, birkaç yıl önce dudağının köpek tarafından ısırıldığını söyleyerek bir video paylaştı. Ray, videosuna, "Temelde sadece basit bir yara vardı ama dikiş atıldığında böyle görünüyordu. Aşırı derecede şişmişti" diye yazdı.

KİMSE İNANMADI

Fakat Sahara Ray'in hayranları bu "köpek ısırığı" olayına inanmadı. Onun, dudaklarını dolgunlaştırmak için estetik bir müdahale yaptırmış olduğunu ve sonucunda da böyle göründüğünü ileri sürdü.

