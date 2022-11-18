Sahilde gezinirken bir anda karşısına çıktı! Önce olduğunu anlayamadı... Değeri dudak uçuklattı

Galler’deki bir tail bölgesinde köpeğiyle birlikte sabah erken saatlerde sahilde yürüyüşe çıkan Dave McGirr isimli bir adam keşfiyle gündem yaratmayı başardı. Bir ağacın üzerini tamamen kaplayan deniz kabuklarını fark ederek fotoğraflayan McGirr sosyal medyada gündem olmayı başardı. NorthWalesLive'ın bildirdiğine göre, gizemli yaratıkların aslında kilosu yaklaşık 80 sterlin (yaklaşık 1.770 TL) alabilen bir Gooseneck kıskaçları olduğunu ortaya çıktı.

“BU KADAR İLGİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM”

Görüntüsünü ilginç bulduğu için sosyal medya hesabından paylaşım yaptığını dile getiren McGirr, “Haber değeri taşıdığını anlamamıştım. Bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim. Hiç farkında olmadan oldukça nadir bulunan bir deniz canlısını keşfettim” dedi.



