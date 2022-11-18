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  4. Sahilde gezinirken bir anda karşısına çıktı! Önce olduğunu anlayamadı... Değeri dudak uçuklattı

Sahilde gezinirken bir anda karşısına çıktı! Önce olduğunu anlayamadı... Değeri dudak uçuklattı

18.11.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler’in Gwynedd bölgesindeki bir sahilde köpeğini gezdirmek için yürüyüşe çıkan Dave McGirr isimli bir adam ilginç bir keşfe imza attı. Bir ağaç gövdesine yapışan yüzlerce deniz kabuğunu fark eden adam önce cep telefonuyla fotoğraflarını çekti. Ardından ise sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya paylaşımının sonrasında McGirr’in keşfinin binlerce sterlin değerinde nadir bulunan bir deniz canlısı olduğu ortaya çıktı.

Sahilde gezinirken bir anda karşısına çıktı! Önce olduğunu anlayamadı... Değeri dudak uçuklattı

Galler’deki bir tail bölgesinde köpeğiyle birlikte sabah erken saatlerde sahilde yürüyüşe çıkan Dave McGirr isimli bir adam keşfiyle gündem yaratmayı başardı. Bir ağacın üzerini tamamen kaplayan deniz kabuklarını fark ederek fotoğraflayan McGirr sosyal medyada gündem olmayı başardı. NorthWalesLive'ın bildirdiğine göre, gizemli yaratıkların aslında kilosu yaklaşık 80 sterlin (yaklaşık 1.770 TL) alabilen bir Gooseneck kıskaçları olduğunu ortaya çıktı.

“BU KADAR İLGİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM”

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Görüntüsünü ilginç bulduğu için sosyal medya hesabından paylaşım yaptığını dile getiren McGirr, “Haber değeri taşıdığını anlamamıştım. Bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim. Hiç farkında olmadan oldukça nadir bulunan bir deniz canlısını keşfettim” dedi.

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