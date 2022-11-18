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Simpsonlar yine bildi! Donald Trump kehaneti gerçek oldu... 2024 yılındaki adaylığını seneler öncesinde bildiler

18.11.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizisi olarak kabul edilen Simpsonlar, ilk bölümüyle 1989 yılında yayın hayatına başladı. Önemli olayları tahmin etmesiyle fenomen haline gelen dizinin kehanetleri konuşulmaya devam ediyor. Geçmişte yakın geleceğe dair pek çok olayı bilen dizi bu kez Donald Trump’ın 2024 yılındaki başkan adaylığını 2015 senesindeki bir bölümde öngörmesiyle gündem yarattı.

Simpsonlar yine bildi! Donald Trump kehaneti gerçek oldu... 2024 yılındaki adaylığını seneler öncesinde bildiler

Dünyaca ünlü çizgi dizi The Simpsons (Simpsonlar) Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. ABD’de seçimlerin sonrasındaki yemin töreniyle alakalı kehaneti doğru çıkan çizgi dizi, İngiltere’deki akaryakıt krizini de bilmişti. İkonik çizgi dizinin bir öngörüsünün daha doğru çıktığını fark edilmesi sosyal medyayı salladı. Çizgi dizinin 2015 yılında yayınlanan bölümünde ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 2024 yılında başkanlık seçimlerine aday olacağını öngördüğü ortaya çıktı.

SENARİSTİNDEN GÖNDERME

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Dizinin senaristlerinden Al Jean’ın sosyal medya hesabından paylaştığı karede dizinin ana karakterlerinden Homer Simpson uçarken görülüyor ve arka planda da bir tabela üzerinde, "Trump 2024" yazıyor. Donald Trump’ın adaylığını açıklamasının üzerinden kısa bir zaman geçerken Al Jean gönderisine, “2015 yılında tahmin edildiği gibi” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken paylaşım kısa sürede gündem yarattı.

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