Simpsonlar yine bildi! Donald Trump kehaneti gerçek oldu... 2024 yılındaki adaylığını seneler öncesinde bildiler

Dünyaca ünlü çizgi dizi The Simpsons (Simpsonlar) Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. ABD’de seçimlerin sonrasındaki yemin töreniyle alakalı kehaneti doğru çıkan çizgi dizi, İngiltere’deki akaryakıt krizini de bilmişti. İkonik çizgi dizinin bir öngörüsünün daha doğru çıktığını fark edilmesi sosyal medyayı salladı. Çizgi dizinin 2015 yılında yayınlanan bölümünde ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 2024 yılında başkanlık seçimlerine aday olacağını öngördüğü ortaya çıktı.

SENARİSTİNDEN GÖNDERME

Dizinin senaristlerinden Al Jean’ın sosyal medya hesabından paylaştığı karede dizinin ana karakterlerinden Homer Simpson uçarken görülüyor ve arka planda da bir tabela üzerinde, "Trump 2024" yazıyor. Donald Trump’ın adaylığını açıklamasının üzerinden kısa bir zaman geçerken Al Jean gönderisine, “2015 yılında tahmin edildiği gibi” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken paylaşım kısa sürede gündem yarattı.