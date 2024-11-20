Sahilde yürüyüş yaptıkları sırada bir anda karşılarına çıktı! Kimse ne olduğunu bilemedi: Komplo teorilerini hareketlendirdi

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Batı Yakası'ndaki Coogee Plajı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Sahilde yürüyüş yapanlar kıyıya vuran ilginç bir deniz canlısını fark etti. Sosyal medya kullanıcıları ve yerel halk, bu garip görüntü karşısında şoke oldu. Balığın yüzgeçleri ve gövdesi bir köpek balığınınkine benziyordu ancak başı ve ağızı bir vatozunkine benziyordu.

KİMSE NE OLDUĞUNU BİLEMEDİ

İlginç deniz canlısı Perth'deki Coogee Plajı'na vuran hayvan, okyanusta veya kıyı şeridinin yakınında ölmüştü. İlk başta insanlar ne yapacaklarını bilemediler, bazıları bunun bir uzaylıya benzediğini öne sürdü.

Avustralya Deniz Koruma Derneği'nden Leo Guida konuştu ve garip hayvanın ne olduğunu açıkladı. Yahoo News Australia'ya konuşan Guida, deniz canlısının şişe burunlu kama balığı veye beyaz benekli giar balığı olduğunu söyledi.