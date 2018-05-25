MAGAZİN

Şahin Irmak'tan ilginç Orhan Gencebay paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

BKM Mutfak ile hayatımıza giren oyuncu Şahin Irmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Orhan Gencebay'ın reklamına esprili bir göndermede bulundu.

Şahin Irmak'tan ilginç Orhan Gencebay paylaşımı

Arabesk müziğin önemli temsilcilerinden Orhan Gencebay rol aldığı bir deodorant reklamıyla magazin gündemine oturmuştu. Metrobüste çekilen reklam filminde bir gence deodorant kullanması yönünde uyarıda bulunan Orhan Gencebay’ın bu görüntüleri bazı kesimler tarafından eleştirilirken Gencebay reklamının birinci olduğunu söyleyerek eleştirilerin kendisini etkilemediğini söylemişti.

ŞAHİN IRMAK’TAN GENCEBAY PAYLAŞIMI

Reklamın yankıları devam ederken bununla ilgili bir paylaşım da BKM Mutfak ekibi oyuncularından Şahin Irmak’tan geldi. Bir mekanda otururken önünden geçen kamyonun kasasında Orhan Gencebay’ın reklam panosunu gören Irmak, Gencebay’ın unutulmaz şarkılarından biri olan ‘Batsın Bu Dünya’ üzerinden bir göndermede bulunarak “Batmış bu dünya” notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Şahin Irmak orhan gencebay

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