Şahin Irmak'tan ilginç Orhan Gencebay paylaşımı

Arabesk müziğin önemli temsilcilerinden Orhan Gencebay rol aldığı bir deodorant reklamıyla magazin gündemine oturmuştu. Metrobüste çekilen reklam filminde bir gence deodorant kullanması yönünde uyarıda bulunan Orhan Gencebay’ın bu görüntüleri bazı kesimler tarafından eleştirilirken Gencebay reklamının birinci olduğunu söyleyerek eleştirilerin kendisini etkilemediğini söylemişti.

ŞAHİN IRMAK’TAN GENCEBAY PAYLAŞIMI

Reklamın yankıları devam ederken bununla ilgili bir paylaşım da BKM Mutfak ekibi oyuncularından Şahin Irmak’tan geldi. Bir mekanda otururken önünden geçen kamyonun kasasında Orhan Gencebay’ın reklam panosunu gören Irmak, Gencebay’ın unutulmaz şarkılarından biri olan ‘Batsın Bu Dünya’ üzerinden bir göndermede bulunarak “Batmış bu dünya” notunu düştü.

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