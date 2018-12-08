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Şahin Tepesi dizisine damga vuran sahne: ‘Elinde uygunsuz görüntülerim var!’

DİZİ HABERLERİ  | 08.12.2018 12:22 | Son Güncelleme

Şahin Tepesi 3. bölümü final sahnesi ile heyecanı doruklara taşıdı. Deniz, Cem'den yardım isteyerek Mete'nin elinde uygunsuz görüntüleri olduğunu söylüyor. Cem onun için Mete ile dövüşüyor ama çabası nafile. İşte dün akşam yayınlanan Şahin Tepesi dizisinden çok özel 3 sahne...

Şahin Tepesi dizisine damga vuran sahne: ‘Elinde uygunsuz görüntülerim var!’

Dün akşam yayınlanan dizide en çok sevilen 3 sahne oldu. Bu sahneler; Efe ile Verda’nın yakınlaşması, Melek’in Demir’in ona yardım eden kişi olduğunu acımasızca öğrenmesi ve Tuna’nın cinayeti sakladıkları günün videosunu izlemesi…

Zerrin Tekindor, Ebru Özkan Saban, Murat Aygen, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç'un rol aldığı ‘Şahin Tepesi'nin dün akşamki bölümünün final sahnesinde nefesler tutuldu. Mete'nin tehdidi karşısında Cem'den yardım alan Deniz, Cem'le birlikte Mete'ye tuzak kurdu. Cem ve Mete arasındaki düello izleyenleri soluksuz bırakırken Mete'nin bu oyun karşısındaki hamlesi sert oldu. Mete, Tuna ile Deniz'in Mithat'ı göle attığı anın videosunu Tuna'ya gönderdi. Demir ve Ceylan'la birlikteyken bu videoyu izleyen Tuna, hayatının en büyük şokunu yaşadı.

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şahin tepesi dizi

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