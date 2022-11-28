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Şahit eş anlamlısı nedir? Şahidin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca birçok dil etkileşim içerisinde olmuştur. Ekonomik, tarihî, sosyal ve kültürel gibi çeşitli açılardan etkileşim sağlandığı gibi dil ve edebiyat alanında da etkileşimler yaşanmıştır. Türkçe de etkileşim kuran diller arasında yer alır. Türkçe ve Arapça tarih boyunca en çok etkileşim yaşayan dillerdir ve bu etkileşimler günümüze kadar ulaşmıştır. Şahit kelimesi de Arapçayla yaşanan alışverişler sonucunda kelime dağarcığımıza girmiştir. Peki, şahit kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Şahit eş anlamlısı nedir? Şahidin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şahit kelimesi Arapçadan köken alır. Arapça "şhd" kökünden türetilen ve "tanık" anlamına gelen "şāhid" sözcüğünden alıntıdır. Dilimize de benzer bir anlamla geçmiştir ve hâlâ günümüzde de aynı anlamda kullanılan bir kelimedir. Şahit eş anlamlısı bulunan sözcükler arasında bulunduğu gibi çeşitli anlamlara da karşılık gelebilir. Türk Dil Kurumuna göre şahit kelimesinin anlamı "tanık"tır. Şahit kelimesini içinde bulunduran cümleler kurmak gerekirse:

  • Mahkemede şahit olarak eski arkadaşımı görünce çok şaşırmıştım.
  • Bu durumda ben şahit olarak yer almak istemediğimden geri çekildim.
  • Bazen bazı olaylara şahit olmak tehlike getirebilir.
  • Sen arkadaşının bunu yaptığına şahit misin?
  • Eğer sen bu olaya şahit olduysan ben artık hiçbir şey diyemem.
  • Neler yaşadığıma sen bile şahit değil misin?
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Şahidin eş anlamlısı nedir?

Şahit kelimesinin eş anlamı olan bir tane kelime bulunur. Şahit kelimesi kadar şahit eş anlamlısı kelime de sık kullanılır. Şahit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "tanık" kelimesidir.

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Şahidin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şahit kelimesinin eş anlamı olan tanık ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • Annem bile bu duruma tanıklık ediyorsa inanman gerekir.
  • Mahkemedeki tanıklar geçerli ifade verdiğinden suçlu serbest bırakıldı.
  • Yaşanan kargaşaya tanıklık ettiğinden dolayı polisler tarafından soruşturmaya dahil edilmişti.
  • Böyle bir duruma tanıklık etmek cesaret isterdi.
  • Sen bile böyle bir insan olduğuna tanık olduysan inkar etmemeli.
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