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Tesir eş anlamlısı nedir? Tesirin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

14.11.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşmalarda veya yazışmalarda birçok sözcüğün eş anlamlılarını kullanırız. Dilimizde birçok sözcükle aynı anlamı taşıyan eş anlamlı kelimeler mevcuttur. Bu kelimelerin yazılış ve söyleyiş şekilleri farklı olsa da mana açısından aynıdır. Bu sözcükle ile aynı anlamı taşıyan kelimeler eş anlamlı olarak ifade edilir. Tesir sözcüğü de bunlardan biridir. Peki, tesir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tesir eş anlamlısı nedir? Tesirin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tesir sözcüğü dilimize Arapçadan girmiştir. Arapçada "As̠r" kökünden türetilen “teʾs̱īr” kelimesinden alıntıdır. Arapçada bu kelime "etkileme, iz bırakma, etki" gibi anlamlarda kullanılır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen tesir sözcüğü cümle içerisinde isim hâliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimesinin tek bir anlamı mevcuttur. Bir durumun veya bir nesnenin herhangi bir kimse ya da nesne üzerinde hissettirdiği güce, bıraktığı etkiye tesir denmektedir. Tesir kelimesinin içerisinde geçtiği bazı birleşik fiiller mevcuttur. Bunları şu şekilde sıralayabilmeniz mümkündür:

  • Tesirini göstermek
  • Tesir bırakmak
  • Tesir etmek

Ayrıca tesir sözcüğünden meydana gelen “yan tesir” gibi birleşik kelimeler de günlük konuşmalarda veya yazışmalarda çok sık kullanılmaktadır.

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Tesir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tesir eş anlamlısı olan sözcükler ifadelerimizde birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlı yani anlamdaş sözcüklerin kullanımı cümlelerde anlam kayması veya anlam bozukluğu gibi durumlara yol açmamaktadır. Tesirin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Etki
  • Etkileme
  • Etkime

Etki sözcüğü tesir sözcüğü yerine çok sık tercih edilmektedir. Ancak etki kelimesi dışında “etkileme” ve “etkime“ sözcükleri de zaman zaman tesir kelimesi yerine kullanılsa da pek tercih edilen kelimeler değildir.

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Tesirin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz kelime ve anlam açısından oldukça zengin bir dildir. Bu yüzden birçok sözcüğün bir ya da birden fazla eş anlamlısı vardır. Tesir kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler:

  • İkna kabiliyeti çok yüksek olduğu için etrafındaki herkesi anında etkisi altına aldı.
  • İzlediği filmin etkisi aylarca devam etti.
  • Senin yaptıkların tamamen çevrendekilerin etkisiyle ortaya çıktı.
  • Kardeşinin etkisi altında yaptığı konuşmalar yüzünden babasının kalbini çok kırdı.
  • Beni o günkü konuşmalar çok etkiledi.
  • Geçmişte yaşananların etkisi şimdi de devam ediyordu.
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