Tesir eş anlamlısı nedir? Tesirin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tesir sözcüğü dilimize Arapçadan girmiştir. Arapçada "As̠r" kökünden türetilen “teʾs̱īr” kelimesinden alıntıdır. Arapçada bu kelime "etkileme, iz bırakma, etki" gibi anlamlarda kullanılır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen tesir sözcüğü cümle içerisinde isim hâliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimesinin tek bir anlamı mevcuttur. Bir durumun veya bir nesnenin herhangi bir kimse ya da nesne üzerinde hissettirdiği güce, bıraktığı etkiye tesir denmektedir. Tesir kelimesinin içerisinde geçtiği bazı birleşik fiiller mevcuttur. Bunları şu şekilde sıralayabilmeniz mümkündür:

Tesirini göstermek

Tesir bırakmak

Tesir etmek

Ayrıca tesir sözcüğünden meydana gelen “yan tesir” gibi birleşik kelimeler de günlük konuşmalarda veya yazışmalarda çok sık kullanılmaktadır.

Tesir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tesir eş anlamlısı olan sözcükler ifadelerimizde birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlı yani anlamdaş sözcüklerin kullanımı cümlelerde anlam kayması veya anlam bozukluğu gibi durumlara yol açmamaktadır. Tesirin eş anlamlısı olan kelimeler:

Etki

Etkileme

Etkime

Etki sözcüğü tesir sözcüğü yerine çok sık tercih edilmektedir. Ancak etki kelimesi dışında “etkileme” ve “etkime“ sözcükleri de zaman zaman tesir kelimesi yerine kullanılsa da pek tercih edilen kelimeler değildir.

Tesirin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz kelime ve anlam açısından oldukça zengin bir dildir. Bu yüzden birçok sözcüğün bir ya da birden fazla eş anlamlısı vardır. Tesir kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler: