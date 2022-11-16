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Şüphe eş anlamlısı nedir? Şüphenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

15.11.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphe kelimesi günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bir duygu ve his olan şüphe kelimesi üzerinde düşünülen ve araştırılan bir konudur. Dilimize başka bir dilden geçmiş olan şüphe kelimesinin eş anlamlısı olan yani farklı yazılan ancak aynı anlamı karşılayan kelimeleri de bulunur. Peki, şüphenin eş anlamlısı nedir?

Şüphe eş anlamlısı nedir? Şüphenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şüphe kelimesi dilimize Arapça ve Türkçenin etkileşimi sonucunda geçmiştir. Türkçenin en eski dönemlerinden beri dilimizde yer alan şüphe kelimesi Arapça "şbh" kökünden türemiştir. Bu kökten türeyen ve "benzerlik, belirsizlik, kuşkululuk" gibi anlamlara gelen "şubhe" kelimesinden alıntıdır. Dilimizin eski dönemlerinde belirsizlik gibi anlamlarda kullanılan şüphe kelimesinin günümüzde tek bir anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre şüphe, "kuşku" anlamına gelir.

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Şüphe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde eş anlamlısı bulunan pek çok kelime vardır. Bu kelimelerden biri de şüphedir. Şüphenin kelime anlamı bir kimsenin herhangi bir olay karşısında emin olamama duygusudur. Şüphe aynı zamanda arada kalmak anlamına da gelir. Şüphe eş anlamlısı olan kelimeler de aynı anlama gelen kelimelerdir. Şüphe kelimesinin eş anlamı olan bir çok kelime vardır. Şüphenin eş anlamlısı kelimeler:

  • Acaba
  • İkircik
  • Kuşku

Şüphe eş anlamlısı olarak en çok tercih edilen kuşku sözcüğüdür. Bir durum hakkında kesin bir karar alınamaması, güvensizlik duygusu ve ikilemde kalma durumlarını şüphe ve şüphenin eş anlamlıları kullanılabilir. Bu kelimeler cümle içinde birbiri yerine kullanılabilir. Böylelikle anlamda bir değişme ya da bozulma gibi durumlar yaşanmaz. Günlük konuşma dilinde sıkça tercih edilen şüphe kelimesi yerine eş anlamlıları kullanılabilir.

Türkçede yaygın olarak kullanılan bu iki kelime kullanım yerlerine göre uygun olarak tercih edilebilir. Aynı zamanda tereddüt, kararsızlık, endişe, emin olmamak ile benzer anlamlara gelen bu sözcükler ile karıştırılabilir. Bu sözcükler de şüphe ve kuşku ile benzeseler de kelime anlamı olarak farklı durumları ifade ederler. Kullanım yerlerine göre doğru kelimeler tercih edilerek anlamlı cümleler kurulabilir.

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Şüphenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aynı anlama gelen şüphe ve şüphenin eş anlamlısı kelimeleri cümle içinde farklı şekillerde kullanılabilir. Okunuşları ve yazılışları farklı olsa da anlamları aynı olan eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbiri yerine geçebilir. Şüphe kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Tavırları çok şüpheli görünüyor.
  • Söylediklerini dinledikten sonra içimde bir acaba oluştu.
  • Tüm gün kuşku dolu bakışlara maruz kaldı.
  • İkircikli hareketleri ile dikkatleri üzerine çekti.
  • Anlattıklarına rağmen aklımızda acabalar kaldı.
  • Durumlara kuşkuyla yaklaşması anlaşılır bir hareket.
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