Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in rol aldığı Netflix Şahmaran dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Şahmaran dizisinin yayınlanması için geri sayım sürüyor. Yönetmenliğini Umut Turagay'ın üstlendiği, Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı Şahmaran dizisinde, Serenay Sarıkaya, 'Şahsu' karakteriyle karşımıza çıkacak. Birçok mitolojiyi içerisine alan ve Şahmaran efsanesini konu alan dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman başlayacağı soruları merak edildi. İşte Şahmaran dizisi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler.

Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?

Şahmaran dizisinin kadrosunda Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yanı sıra;

Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi başarılı isimler yer alıyor.

ŞAHMARAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şahmaran dizisi ikinci tanıtımı 'Ey insan sen sakın sevme beni demişlerdi ona. Ama insan dinlemedi. Aşık oldu Şahmaran'a' sözleriyle paylaştı:

Ey insan sen sakın sevme beni demişlerdi ona.

Ama insan dinlemedi. Aşık oldu Şahmaran'a.

Şahmaran 20 Ocak'ta sadece Netflix'te.



