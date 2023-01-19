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Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler, konusu uyarlama mı? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'li Şahmaran dizisi YARIN Netflix'te!

19.01.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in yeni dizisi Şahmaran, Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Dizi, dünya genelinde çok sayıda abonesi bulunan Netflix isimli popüler dijital platformda yarın yerini alacak. Hikaye, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Şahsu’nun annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gitmesiyle başlayacak. Peki, Netflix'in yeni dizisi Şahmaran konusu nedir? Şahmaran dizisi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler, konusu uyarlama mı? Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'li Şahmaran dizisi YARIN Netflix'te!

Şahmaran yarın Netflix izleyicisiyle buluşacak. Umur Turagay'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Pınar bulut kaleme aldı. Netflix'in yeni dizisi Şahmaran konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. İşte, Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in baş rollerini paylaştığı Şahmaran dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

ŞAHMARAN KONUSU NEDİR?

Şahmaran dizisi bir öğretim görevlisi olan Şahsu'nun hikayesini anlatıyor.

Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler.

Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

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ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?

Şahmaran dizisinin kadrosunda Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yanı sıra;

Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi başarılı isimler yer alıyor.

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ŞAHMARAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şahmaran dizisi 20 Ocak'ta Netflix'te seyirciyle buluşacak.

ŞAHMARAN DİZİSİ UYARLAMA MI?

Şahsu’nun, annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gitmesiyle başlayan dizi Emine Buzkan Kaynak’ın “Şah-ı Mar” kitabından uyarlandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tims&B kitabın haklarını satın aldıktan sonra Pınar Bulut eseri dizi haline getirdi.

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