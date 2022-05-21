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Sahne kıyafetleriyle eleştirilen Gülşen'den yine olay yaratan kostüm!

21.05.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konserlerinde giydiği sahne kıyafetleriyle birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz akşam Bursa'da yine döktürdü. Sarı gömleğinin düğmelerini açık bırakan Gülşen, dekoltesiyle herkesin dikkatini çekti. Sahnedeki kombiniyle pozlarını Instagram'dan paylaşan Gülşen beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sahne kıyafetleriyle eleştirilen Gülşen'den yine olay yaratan kostüm!

Ünlü şarkıcı Gülşen, Bursa'daki konserinde yine herkesi mest etti. Sarı gömleği ve dekoltesiyle herkesin gözünü alan güzel şarkıcı, cesaretiyle yine takdir topladı. Eleştirileri takmayan ve kendini yansıtan kıyafetleriyle sahne pozlarını paylaşan Gülşen güzelliğiyle herkesi büyüledi.

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Çıktığı konserlerde giydiği sahne kıyafetleriyle birçok kişi tarafından tepki gören Gülşen, yeniden gündeme geldi.

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Sarı renkli kıyafetleriyle sahnede olan Gülşen, gömleğinin ön düğmeleri açık bir şekilde sahneye çıktı. İçinde bulunan sütyeniyle kıyafetini kombinleyen Gülşen yine dikkatlerin odağında olan isim oldu.

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DEKOLTESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Dekolteli sahne kostümüyle Bursa'yı adeta inleten Gülşen, cesaretiyle de takdir topladı. Göz alıcı kıyafetli pozlarını Instagram'dan paylaşan güzel şarkıcıya beğeni yağdı.

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Instagram hesabında 1.7 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcıya, "Sen beni yükseltiyorsun be kadın" gibisinden dikkat çeken yorumlar yapıldı.

İşte Gülşen'in o pozları;

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