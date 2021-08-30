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Sahne kostümü gündem olan Hadise'den olay gönderme

30.08.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise, daha önceki konserlerindeki gibi yine mayo ve çizmeyle sahneye çıkınca sosyal medyada hem eleştirildi hem de yıllardır aynı kostümlerin benzerlerini tekrar tekrar giymekle eleştirildi. Hadise gündem olmasının ardından yaptığı göndermeyle dikkat çekti.

Sahne kostümü gündem olan Hadise'den olay gönderme

Aşk hayatıyla bir süredir gündeme gelen Hadise pandemi sonrası sahneye dönmenin heyecanını yaşıyor.

Hadise'nin sahne için tercihi bir kısım sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmedi. Hadise'nin konserden görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine seçtiği mayo ve çizme kombininden oluşan kostümü 'kendini tekrar ediyor' yorumuyla karşılandı.

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Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım da sosyal medyada bir magazin sitesinde Hadise'ye ilişkin paylaşılan görüntülerin altına yaptığı yorumla dikkat çekti. Salkım, Hadise'nin sahne kostümünden çok sesi ve performansının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Hadise "Kendini tekrarlıyor" ve benzeri yorumlara ise bomba bir göndermede bulundu. Sahnede oynadığı anları paylaşan Hadise "Ağlayacaksanız oynamayalım" notunu düştü.

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Hayranları ünlü şarkıcının bu notuna destek verdi.


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Hadise
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