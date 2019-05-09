MAGAZİN

Sahnede fenalaşan Cem Yılmaz gösterisini erteledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2019 20:26 | Son Güncelleme

Çarşamba akşamki gösterisi sırasında sahnede fenalaşan Cem Yılmaz yeni gösterisini iptal etti. Ünlü komedyenin kardeşi Can Yılmaz, “Doktorun bir günlük istirahat önerisini dikkate almak lazım dedik...” mesajıyla kardeşinin bugün gösteri yapmayacağını duyurdu.

Sahnede fenalaşan Cem Yılmaz gösterisini erteledi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz dün akşam CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi sırasında fenalaştı. Seyirciden “iyi değilim” diyerek izin isteyen Yılmaz, doktor kontrolünün ardından tekrar sahneye çıkıp şovunu tamamlamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü komedyen, 'Dün akşamki gösterimde biraz rahatsızlandım, doğru... Şimdi iyiyim. Dünkü seyircime sevecen, dostane yaklaşımlarından dolayı tek tek teşekkür ederim... Eve kadar zahmet eden magazin basınındaki arkadaşlar da kusura bakmasınlar kendimi hasta hissederken şakalaşamadım..." dedi.

Ünlü komedyenin kardeşi Can Yılmaz, Cem Yılmaz'ın bugünkü gösterisinin iptal olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu:

“Doktorun bir günlük istirahat önerisini dikkate almak lazım dedik... 9 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi, sağlık durumu sebebiyle 13 Mayıs tarihine ertelenmiştir. Bilginize…”

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ALMA MAZLUMUN AHINI...... Dimi dimi HERŞEY GÜZEL OLACAK
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