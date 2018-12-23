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Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.12.2018 20:17 | Son Güncelleme

Arabesk müziğinin yaşayan efsanelerinden Cengiz Kurtoğlu Jolly Joker Vadistanbul'da sürprizlerle dolu bir konsere imza attı. Konser sırasında evlilik teklifi için sahneye çıkan bir çiftin öpüşmesi Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti.

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Geçmişten bugüne dillere pelesenk olmuş bir çok ölümsüz eserini seslendirdiği gecede sürpriz Karadeniz türküleriyle memleketine selamda yollayan Kurtoğlu, konserinin sonlarına doğru ise evlilik yolunda ilk adımlarını sahnesine atmak isteyen genç hayranlarının mutluluklarına şahitlik etti.

SAHNEDE ÖPÜŞÜNCE PANİKLEDİ!
Sahneye çağırdığı gençlere mutlu bir yuva kurmanın şifrelerini veren ve hayat tecrübelerinden örnekler sunan Cengiz Kurtoğlu, evlilik teklifinin ardından birbirleri ile öpüşen çifti son anda fark ederek adeta depara kalktı.

Seyircilerin şaşkın bakışları arasında ''Ne yapıyorsunuz arkadaşlar, o işi evlenince evde halledersiniz. Amannn...'' sözleri ile genç çiftin ilk öpücüğünü elleriyle sansürleyen başarılı sanatçı bu halleriyle müzikseverlere uzun uzun kahkahalar attırdı. Bu anların ardından ''Sizden tek bir isteğim var. 50 yıl sonra yaşarsam yine bu sahnede buluşalım ve her şey nasıl gidiyor konuşalım.'' diyerek çiçeği burnunda çifti tebrik eden ve sahnesinden uğurlayan Cengiz Kurtoğlu, ''Bu çocuk akşam altıdan sonra evden çıkamaz. Tarihe not düşüyorum.'' sözleriyle de bir kez daha herkesi tebessüm ettirdi.

ENGİZ

Yaklaşık iki buçuk saat kaldığı sahneden alkışlar eşliğinde inen Kurtoğlu, sürprizlerle dolu geceyi yine bir sürprizle noktalayarak Halil Sezai'nin dillere dolanan şarkısı ''İsyan''ı muhteşem sesiyle yeniden yorumladı.

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