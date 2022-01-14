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"Sahneye külotla çıkmasınlar" tartışmasına Bülent Serttaş da dahil oldu! "Edep illa olacak"

14.01.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda katıldığı İbo Show'da oryantal Didem dans ederken başını çevirmesiyle gündem olan 57 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Bülent Serttaş, meslektaşı İzzet Yıldızhan'ın kadın sanatçılar için yaptığı "Sahneye külotla çıkmasınlar" şeklindeki açıklamasıyla ilgili açıklama yaptı. Serttaş, "Sanat evrenseldir ama edep illa ki olacak" sözleriyle yine dikkat çekti!

"Sahneye külotla çıkmasınlar" tartışmasına Bülent Serttaş da dahil oldu! "Edep illa olacak"

Geçtiğimiz İbo Show'a konuk olan Bülent Serrtaş, oryantal Didem Kınalı dans ederken gözlerini ondan kaçırmasıyla tartışmaların merkezinde yer almıştı.

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın o hareketi olay oldu! Oryantal Didem dans ederken...İbo Show'da Bülent Serttaş'ın o hareketi olay oldu! Oryantal Didem dans ederken...

Uzun süre tartışılan konun üzerine bu defa bir tartışma da İzzet Yıldızhan'dan geldi. Yıldızhan'ın "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" sözleri günlerdir sanat dünyasında tartışmanın gündemi!

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"EDEP İLLA OLACAK"

Sahne aldığı mekan sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bülent Serttaş'a meslektaşı İzzet Yıldızhan'ın sözleri soruldu.
Serttaş, "Bu konuyla ilgili benim yorum yapmam doğru değil ama sahne bir şov, kaldırabilen o işi yapabilen yapar, yakıştıran olur yakıştırmayan olur onu bilemem. Fakat herkes ekmeği için savaşıyor, ekmeği için savaşana benim saygım sonsuzdur, ne yaparlarsa kendilerine yakışanı yapıyorlar. Sakın İzzet Bey ile aynı fikirde değilsiniz konusuna girmeyin, sanat evrenseldir ama edep illa ki olacak arkadaşlar" dedi.

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Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"
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Bülent Serttaş
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