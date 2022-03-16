Sahra Çölü’nden gelen toz fırtınası İspanya’yı vurdu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü

Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası, İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Liman kenti Aguilas'ta toz fırtınası nedeniyle gökyüzünün rengi turuncuya döndü. Son yılların en büyük toz fırtınasını yaşayan İspanya'nın güneyinden kuzeyine birçok şehrinde sokaklar ve arabaların üzerleri sarı tozlarla kaplandı. Sabah kalktıklarında araçlarını tamamen toz içinde bulan İspanyollar araç yıkama istasyonlarına akın ederken, esnafın da dükkan önlerini ve vitrinlerini temizlediği görüldü.

“OLAĞANÜSTÜ TOZ BULUTU”

Celia fırtınasının etkisiyle Sahra Çölü'nden gelen "olağanüstü bir toz bulutu" olduğunu belirten uzmanlar, bu kadar yoğunlukta toz bulutunun İberya Yarımadası'nda çok nadir görüldüğünü, tarihi bir olayın yaşandığını ifade etti.

Başkent Madrid ile Alicante, Segovia, Almeria, Leon, Valladolid, Murcia, Burgos, Avila gibi birçok kenti örten sarı çöl kumu bulutları hava kirliliğini artırdı. Uzmanlar, özellikle solunum sorunu olan yaşlıların sokağa çıkmaması ve açık havada yapılacak aktivitelerin iptal edilmesi yönünde uyardı. Yerel yetkililer, halka uzun süre dışarıda kalmama uyarısında bulunurken, solunum yolu hastalıkları olanlar için FFP2 maskelerinin kullanılmasını tavsiye etti.

İNGİLTERE’DE DE ETKİLİ OLABİLİR

BBC hava durumu sunucusu Carol Kirkwood, 16 Mart Çarşamba günü İnigltere’de benzer bir durumun yaşanabileceğinin altını çizdi. Kirkwood, “İspanya’nın bazı bölgelerinde çok düşük hava kalitesi var. Çarşamba günü güneydoğu ve doğu Anglia’da İndgiltere’de etkilenebilir” dedi.

(AA-İHA)



