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Sahra Çölü’nde tek başına kaldı! Hayat mücadelesini veren Mauro Prosperi idrar ve yarasa kanıyla beslendi

29.07.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en sıcak bölgelerinden biri olarak kabul edilen Sahra Çölü, 3.6 milyon kilometrekarelik alanıyla görenleri hem büyülüyor hem de korkutuyor. Kumların yüzey sıcaklığı 82 dereceden fazla olan Shara Çölü’nde yaşam mücadelesi veren bir sporcudan bahsedeceğiz. 1994 yılında katıldığı maratonda kaybolan Mauro Prosperi, hayatta kalabilmek için ilginç yöntemlere başvurdu.

Sahra Çölü’nde tek başına kaldı! Hayat mücadelesini veren Mauro Prosperi idrar ve yarasa kanıyla beslendi

Sahra Çölü, dünyanın en zorlu maratonu olarak bilinen Marathon des Sables veya Marathon of the Sands’a (Kumların Maratonu) parkuruna ev sahipliği yapıyor. 249 kilometre uzunluğundaki bu parkurdaki yarış tam 6 gün sürüyor. Şiddetli sıcaklık altında sporcuların performans gösterdiği parkurda kaybolma tehlikesi de var. 1994 yılında yaşanan tam da bir kaybolma hikayesini tarihe yazdırdı.

Mauro Prosperi adlı 39 yaşındaki bir İtalyan pentatlet, Sahra Çölü’nün bütün tehlikesini deneyimledi. 8 saatlik kum fırtınasına maruz kaldıktan sonra gece boyunca kendisine sığınacak bir yer aradı. Ertesi sabah uyandığında ise çölde kaybolduğunu ve yarım şişe suyunun kaldığını fark etti. Hayatta kalmak için kendi idrarını içmeye mecbur oldu.

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UMUDUNU KAYBEDİNCE ÖLMEK İSTEDİ

Prosperi, iki gün içinde terk edilmiş bir Müslüman türbesine rastladı ve burada bazı yarasaların bir araya toplandığını fark etti. Birazını yakaladı ve susuzluğunu gidermek için bıçağıyla başlarını kesip kanlarını içti. Bir vampir misali bunu yapmaya devam etti. Kurtulmaya dair en ufak bir olayın yaşanmadığı üç gün daha geçirdi. Sonunda bileklerini kesip ölmeyi bekledi. Ancak kanı dehidrasyondan dolayı kalınlaşmıştı. Bu nedenle aslında ölmesi de mümkün değildi. Prosperi bunu yaşamaya devam etmesi gerektiğinin bir işareti olarak algıladı, türbeyi terk etti ve çölde yürümeye başladı. Sekizinci günde bir vaha buldu ve sonunda biraz su içti. Ertesi sabah, oradan geçen çobanlar kurtarıcıları çağırdı.

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