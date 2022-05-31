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Sahra Işık'tan Survivor Ayşe Yüksel'e olay sözler! "Kimseyi kandıramazsın Ayşecim"

31.05.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 ve 2018 yıllarında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran isimler arasında yer alan Sahra Işık, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Survivor 2022 All Star yarışmacıları Sema Aydemir ve Nagihan Karadere'yi etiketleyerek bir paylaşım yapan Sahra Işık, yarışmacılardan Ayşe Yüksel'e olay sözler söyledi.

Sahra Işık'tan Survivor Ayşe Yüksel'e olay sözler! "Kimseyi kandıramazsın Ayşecim"

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran eski yarışmacı Sahra Işık, sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Survivor'dan sonra İdris Aybirdi ile evlenerek dünya evine giren Sahra Işık, Survivor'da bu yıl yarışan Ayşe Yüksel hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

HİKMET'E SÖYLEDİĞİ SÖZLE OLAY OLMUŞTU

Survivor 2022 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında Instagram hesabından yaptığı paylaşımla olay yaran Sahra Işık, başarılı yarışmacıya söylediği kelimelerle dikkat çekmişti.

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Sahra Işık paylaşımında, "Bu Hikmet denilen adam ne iğrenç ya. Yemin ederim midem bulandı. Adem'le kendini bir tutması daha acınası. Zaten elenip gideceksin finale gitmen yazın kar yağması gibi bir olay. Koskoca adam palyaçoluk yapmak için gitmiş oraya." ifadelerini kullanmıştı.

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ŞİMDİ DE AYŞE YÜKSEL'İ ELEŞTİRDİ

Son olarak yaptığı Instagram paylaşımıyla dikkat çeken Sahra Işık, Survivor All Star yarışmacıları Sema, Nagihan ve Ayşe'yle ilgili olay bir paylaşımda bulundu.

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Sahra Işık, Nagihan Karadere ve Sema Aydemir'i etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "En iyi iki kadın yarışmacı... Gereksiz kumpaslarla kimseyi kandıramazsın Ayşecim. Zamanında Batuhan'la kendi takımının dedikodusunu yaptığını hepimiz gördük. Sema'ya laf etmeden önce Türkiye'de her şeyi izlediğimiz unutuyorsun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere Ayşe Yüksel
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